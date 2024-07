Deren Superstar Lionel Messi nämlich war zwar im Februar mit dem MLS-Team nach Hongkong gereist, mischte aber bei dem vereinbarten Testkick in der Sonderverwaltungszone wegen Problemen an den Adduktoren nicht mit.

Der BVB startete seine Tour in Thailand und ist mittlerweile im japanischen Osaka eingetroffen. Der FCB wird in gut einer Woche nach Südkorea fliegen.

Borussia Dortmund ist schon da, der FC Bayern München bricht Ende Juli auf. Auch in diesem Jahr verbringen die beiden deutschen Topklubs einen Teil der Saisonvorbereitung in Asien.

China wohl immer noch wegen Messi-Vorfall verstimmt

Die Verstimmung über den Messi-Vorfall ist nach Informationen des deutschen Sportmagazins in China immer noch spürbar und der Grund dafür, dass auch der BVB und die Bayern derzeit nicht dort spielen dürfen. Man wolle sich, so die Interpretation des Verbotes, nicht auch noch von Harry Kane und Co. an der Nase herumführen lassen wie damals von Messi.

Die Entscheidung hat aber nicht nur Folgen für die deutschen Klubs. Auch andere Vereine aus den Top5-Ligen dürfen ihre Saison-Vorbereitung in diesem Jahr nicht in China absolvieren.

Die beiden französischen Klubs Paris Saint-Germain und AS Monaco wollten ursprünglich ihren Supercup in China austragen. Nachdem auch dieses Spiel nicht genehmigt wurde, sagte es der französische Verband ab.