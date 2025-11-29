FC Bayern verabschieden Champions-League-Held Kingsley Coman

Kingsley Coman hat seinen Platz in der Historie der Bayern sicher. Am Samstag wurde er vom deutschen Rekordmeister offiziell verabschiedet.

Er war der Finalheld beim Champions-League-Triumph über seinen Heimatverein Paris Saint-Germain und zehn Jahre lang ein Münchner: Kingsley Coman hat seinen Platz in der Historie des FC Bayern sicher - am Samstag wurde er vom deutschen Fußball-Rekordmeister auch ordentlich verabschiedet.

Vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli ehrte der Tabellenführer der Bundesliga den 29-Jährigen, der im Sommer für eine Ablösesumme von bis zu 35 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt war.

Die Verantwortlichen um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund überreichten einen Blumenstrauß und ein gerahmtes Erinnerungsbild. Der Verein und die Fans, sagte Coman, werden "immer in meinem Herzen bleiben".