Erst lässt der VfB Stuttgart den FC Bayern bei Nick Woltemade abblitzen, dann legt VfB-Boss Alexander Wehrle noch einen drauf und spricht Klartext. Die Ansagen kommen in dieser Transfersaga nicht vom Tegernsee, sondern aus dem schwäbischen Möglingen. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns

Auf Max Eberl kommen harte Wochen zu. Das ist allerspätestens seit diesem Wochenende klar.

Los ging es schon am Freitagmorgen: Da nämlich soll der VfB Stuttgart das am Donnerstag eingereichte Bayern-Angebot für Stürmer Nick Woltemade ausgeschlagen haben. 40 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni soll der FC Bayern für den Nationalspieler im ersten Anlauf geboten haben – es wäre ein Rekordverkauf für den VfB Stuttgart gewesen.

Doch die Schwaben zeigten sich unbeeindruckt. Ihre prompte Absage ist ein klares Zeichen der Stärke. Die Fakten sprechen für den VfB: Woltemades Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028. Im Gegensatz zu den Abgängen der Leistungsträger Serhou Guirassy und Waldemar Anton im vergangenen Sommer stehen die Stuttgarter in diesem Sommer nicht mit stumpfen Waffen da.

Schon in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass ein Woltemade-Transfer wohl nur für astronomische Summen denkbar ist. Die Zahl von 80 Millionen Euro Ablöse machte die Runde.

Am Sonntag dann der nächste VfB-Hammer: Diesmal legte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle nach. "Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der VfB-Boss laut den "Stuttgarter Nachrichten" auf einer Veranstaltung in seiner Heimatgemeinde Möglingen.

Die einzige Möglichkeit für die Bayern, daran etwas zu ändern, sei "wirklich etwas Außergewöhnliches" zu machen.