FC Bayern vor von Kauf von neuem Stadion: Hintergründe zu Kosten, Eigentümer, Zukunfts-Plänen

Der FC Bayern München möchte offenbar den Sportpark Unterhaching kaufen. Warum? Wie teuer wäre das? Und welche Rolle spielt 1860 München? ran beantwortet die wichtigsten Fragen. Beim FC Bayern München wird es langsam eng – allerdings nicht sportlich, sondern in der Infrastruktur. Die Profis spielen in der Allianz Arena, die U23 in der Regionalliga derzeit im Stadion an der Grünwalder Straße. Der Bayern-Campus bietet für den Nachwuchs und die Frauenmannschaft nur rund 2.500 Plätze, was für Spitzenspiele eigentlich zu klein ist. Lennart Karl zur WM 2026? Warum Jamal Musiala ein Vorbild sein könnte Deshalb sucht der Verein nach einer neuen Spielstätte. Ein eigenes Stadion zwischen Campus und Allianz Arena würde vor allem den Bayern-Frauen zugutekommen. Medienberichten zufolge hat der FC Bayern nun ein konkretes Ziel ins Auge gefasst: den Sportpark Unterhaching. Was ist dran an den Gerüchten? ran gibt die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Von wem stammen die Gerüchte? Medienberichte, insbesondere von "Bild" und "AZ", sprechen davon, dass der FC Bayern Interesse am Sportpark Unterhaching hat. Eine offizielle Bestätigung vom Verein oder vom Stadionbetreiber gibt es bislang nicht. Die Gemeinde Unterhaching bestätigt lediglich "vertrauliche Gespräche mit Kaufinteressenten", ohne konkrete Namen zu nennen. "Eindeutiger Wille der Gemeinde Unterhaching ist es, dass der Charakter der Liegenschaft als Sportgelände erhalten bleibt", heißt es von der Gemeinde: "Die große Aufgabe besteht nun darin, die berechtigten Interessen aller Nutzer von Stadion und Trainingsplätzen im Blick zu behalten und ausgewogene Lösungen zusammen mit möglichen Käufern zu finden. Dieser Prozess dauert noch an." 116 Tage nur gewonnen - was alles passierte, seitdem der FC Bayern ein Spiel verlor

FC Bayern: Max Eberl fordert neue VAR-Regelung im DFB Pokal - auch Köln-Trainer Lukas Kwasniok dafür "Wir äußern uns derzeit nicht zum aktuellen Stand", sagte wiederum Hachings Präsident Manni Schwabl der "AZ".

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Wie weit sind die Gespräche? Laut Medienberichten sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Gemeinde Unterhaching hält sich dazu zurück und spricht nur von laufenden Gesprächen, die noch nicht abgeschlossen seien.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Wem gehört der Sportpark Unterhaching? Der Sportpark Unterhaching gehört nicht der SpVgg Unterhaching, sondern der Gemeinde Unterhaching. Der Viertligist ist aktuell lediglich Mieter der Anlage.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Warum eigentlich? Die Frauenmannschaft des FC Bayern trägt ihre Heimspiele derzeit am 2017 eröffneten Bayern-Campus aus, der nur 2.500 Zuschauern Platz bietet. Für Spitzenspiele, etwa in der Champions League, muss auf die deutlich größere Allianz Arena ausgewichen werden. Der Sportpark Unterhaching mit rund 15.000 Plätzen wäre für die Frauen eine passende Spielstätte und zugleich eine Infrastruktur-Erweiterung für den gesamten Verein.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Hatte auch 1860 München Interesse? Bisher sind keine offiziellen Verhandlungen zwischen 1860 München und der Gemeinde Unterhaching bekannt. Medienberichte aus den späten 2010er Jahren erwähnen allerdings, dass 1860 zeitweise erwogen haben soll, nach Unterhaching zu wechseln. Ihr aktuelles Stadion an der Grünwalder Straße bietet den Löwen ungefähr ähnliche Kapazitäten wie der Sportpark Unterhaching. Bevor sie 2017 an die Grünwalder Straße zogen, trugen sie ihre Spiele in der Allianz Arena aus. Aktuell konzentrieren sich die Diskussionen jedoch ausschließlich auf den FC Bayern als potenziellen Käufer.

Wollte auch Unterhaching-Präsident Schwabl den Sportpark kaufen? Offenbar ja. Laut übereinstimmenden Medienberichten hatte Manni Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, über mehrere Jahre versucht, den Sportpark selbst von der Gemeinde zu erwerben. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, und die Frist für einen möglichen Kauf ist mittlerweile abgelaufen.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Wie hoch wäre der Preis? Medienberichte nennen eine Summe von rund 7,5 Millionen Euro. Laut der Gemeinde Unterhaching liegen dem Verkauf Wertgutachten zugrunde, die einen Kaufpreis von 7,56 Millionen Euro netto ergeben.

FC Bayern: Würden die Frauen künftig in Unterhaching spielen? Das ist das erklärte Ziel. Der Sportpark bietet ausreichend Kapazität für Zuschauer und entspricht den Anforderungen für Ligaspiele sowie die frühen Champions-League-Runden. Ob alle Spiele dort stattfinden, hängt von weiteren Planungen ab - absolute Spitzenspiele könnten weiterhin in der Allianz Arena ausgetragen werden.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Wo spielen dann Haching und auch die Munich Ravens? Die SpVgg Unterhaching ist derzeit Mieter des Sportparks. Sollte der FC Bayern das Stadion kaufen, könnte der Verein weiterhin dort spielen, wahrscheinlich dann als Mieter. Wie genau sich ein Verkauf auf Unterhachings Nutzung, Kosten oder Verantwortlichkeiten auswirken würde, ist noch nicht offiziell bekannt. Ein Vorteil für Unterhaching könnte die bestehende Kooperation mit Bayern im Nachwuchsbereich sein, die eine enge Zusammenarbeit weiter stärkt. Laut der "AZ" und der "SZ" sollen auch die Footballer der Munich Ravens im Sportpark bleiben. Gleichzeitig könnte ein auf Football ausgerichetetes Stadion auch im Hinblick auf NFL-Gastspiele in München als Trainingsstätte attraktiv sein. Klar ist: Durch die Nutzung des Stadions durch die Bayern-Frauen und die Ravens könnte der Belegungsplan voller werden.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Und was ist mit den Amateuren und den Juniorenteams? Die Amateure sollen laut "AZ" vorerst weiter im Grünwalder Stadion bleiben. Für die Junioren des FC Bayern ist wiederum weiterhin der Campus vorgesehen.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Lohnt sich der Kauf denn? Ja, auch bei einem Kauf für die kolportierten 7,5 Millionen Euro. Zum einen, da das Potenzial der Frauen-Mannschaft weiter ausgeschöpft werden könnte. Von den zusätzlichen Einnahmen durch Ticketverkäufe ganz abgesehen. Gleichzeitig stärkt der Klub seine Frauen-Abteilung - die neue Heimat wäre ein starkes Zeichen, wie wichtig der Frauenfußball beim FC Bayern inzwischen ist. Außerdem hätte man in Haching und den Ravens zwei potenzielle Mieter, die Einnahmen bringen würden.

FC Bayern vor Stadion-Kauf: Wann fällt die Entscheidung? Ein konkreter Zeitpunkt für eine Entscheidung ist derzeit nicht bekannt. Die Gemeinde spricht lediglich von einem laufenden Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.