FCB im DFB-Pokal in Köln
FC Bayern München: 116 Tage immer nur gewonnen - was seitdem alles passierte
- Aktualisiert: 27.10.2025
- 23:43 Uhr
- Nicolas Gödtel
Der FC Bayern München hat seit Anfang Juli kein Pflichtspiel mehr verloren. In dieser Zeit ist viel passiert - von sportlichen Triumphen bis zu neuen Staatsoberhäuptern. Trotzdem bleibt der DFB-Pokal eine besondere Herausforderung. Der berüchtigte Zweitrunden-Fluch der Münchner gibt dem 1. FC Köln Hoffnung.
Am Mittwoch tritt der FC Bayern München im DFB-Pokal beim 1. FC Köln an – und der Rekordsieger des Wettbewerbs reist mit einer beeindruckenden Serie an: Seit der Niederlage bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain am 5. Juli 2025 hat der FCB wettbewerbsübergreifend jedes Pflichtspiel gewonnen.
Mit Beginn des Pokalspiels am 29. Oktober (ab 20:45 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) beträgt die Ungeschlagen-Serie damit 116 Tage. Über diesen Zeitraum gewannen die Bayern insgesamt 13 Spiele in Folge: den deutschen Supercup, acht Bundesliga-Partien, ein DFB-Pokal- und drei Champions-League-Spiele.
- Kommentar: Boateng-Absage ist die richtige Entscheidung
- FC Bayern München feiert 13. Sieg in Folge und stellt Europarekord ein
Auch alle vier Testspiele in der Vorbereitung endeten erfolgreich. Die bis dato letzte Niederlage setzte es gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, der die Königsklasse ausgerechnet in der Allianz Arena gewann.
Trotz der langen Siegesserie sind die Bayern gewarnt. Denn der DFB-Pokal war in den vergangenen Jahren nicht der Wettbewerb der Titelsammler von der Säbener Straße.
VIDEO: FC Bayern vor Kauf von neuem Stadion?
FC Bayern München: So lange hält die Siegesserie an
Seit dem Gewinn des Pokals im Jahr 2020 erreichten sie maximal das Viertelfinale und scheiterten dreimal bereits in Runde zwei. Nun wartet auf die Bayern das Pokalspiel in Köln – ebenfalls in Runde zwei. Sollte das Team verlieren, endet damit eine unglaublich lange Zeit.
In den 116 Tagen ist viel passiert, nicht nur im Sport. In dieser Zeit, in der die Münchner kein Spiel verloren haben, ereigneten sich zahlreiche Ereignisse, die mehr oder weniger im Gedächtnis bleiben werden.
Mindestens sieben neue Staatsoberhäupter traten ihr Amt in dieser Zeit an.
Im Juli fand die Tour de France statt, und die vermisste Backpackerin Carolina Wilga wurde nach zwei Wochen wohlbehalten gefunden.
Bei einem Coldplay-Konzert sorgte die Kiss-Cam für Schlagzeilen, als sie ungewollt eine Affäre öffentlich auffliegen ließ. Eine Woche später scheiterten die DFB-Frauen im EM-Halbfinale gegen Spanien.
Externer Inhalt
VIDEO: Verletztem Hübers geht es "miserabel"
Vom Thomas-Müller-Wechsel bis zum Ballon d'Or für Ousmane Dembele
Im August wechselte Thomas Müller nach Vancouver und der FC Barcelona leitete im Streit um Unterlagen rund um eine Verletzung ein Verfahren gegen Marc-Andre ter Stegen ein – der Höhepunkt einer Fehde zwischen Klub und Torhüter, die nun zumindest vorerst ad acta gelegt zu sein scheint.
Die NFL startete im September in ihre neue Saison und hat mittlerweile fast die Hälfte der Regular Season absolviert.
Erik ten Hag wurde als Trainer von Bayer Leverkusen entlassen, die ELF beendete ihre Saison mit dem Championship Game in Stuttgart, auf der Münchner Theresienwiese stieg das 190. Oktoberfest und Ousmane Dembele wurde der Ballon d’Or verliehen.
Bei diversen Sportereignissen gab es so einige Titel für Deutschland: Die Beachhandball-Herren und die Basketball-Herren wurden Europameister, Leo Neugebauer und Anna Elendt gewannen Weltmeistertitel im Leichtathletik- bzw. Schwimmsport, im Hard-Enduro und Para-Schwimmen gab es weitere Goldmedaillen.
Der Schwabe Jürgen Burkhardt wurde zum sechsten Mal in Folge Bart-Weltmeister, und die Ü75-Fußball-Weltmeisterschaft ging an Deutschland.
Das sind Bayerns größte Pokal-Blamagen
Die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München
In der ersten Pokalrunde der neuen Saison muss der FC Bayern nach Wiesbaden - eine Auswärtsfahrt mit Blamage-Potenzial: Erst vor zwei Jahren setzte es eine 1:2-Pleite bei dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Es ist der letzte Eintrag in der Geschichte der frühen Pokal-Rückschläge des FCB. ran erinnert an die größten Pokal-Blamagen des FC Bayern München.
2023/24: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Saarbrücken
Eigentlich lief für den FC Bayern in Saarbrücken alles rund: Auf dem seifigen Rasen stellte Thomas Müller früh auf 1:0. Fahrige Bayern jedoch ließen den FCS zurück ins Spiel kommen, der über die gesamte Spielzeit wehrhaft war und in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer durch Marcel Gaus markierte. Der Ludwigspark war ein Tollhaus!
2021/22: Zweitrunden-Aus gegen Borussia Mönchengladbach
In der Saison 2021/22 mussten sich die Bayern bereits in der 2. Runde verabschieden - und das auf relativ blamable Art und Weise. Beim Duell der Bundesligisten in Gladbach kassierten die Münchner eine heftige 0:5-Niederlage. Bereits nach gut 20 Minuten führten die "Fohlen" mit 3:0, später machte Breel Embolo mit einem Doppelpack die FCB-Schlappe perfekt.
2020/21: Zweitrunden-Aus gegen Holstein Kiel
Auch im Jahr vor dem Debakel im Gladbacher Borussia-Park flog der FC Bayern bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals raus. Der Zweitligist Holstein Kiel zwang die Münchner durch ein 2:2 nach 120 Minuten zunächst ins Elfmeterschießen und dort versagten einem Star der Gäste die Nerven. Marc Roca scheiterte als einziger Schütze mit seinem Elfmeter.
2003/04: Viertelfinal-Aus gegen Alemannia Aachen
Der FCB scheiterte gleich zwei Mal an Alemannia Aachen. Die größere Schmach ereignete sich im Viertelfinale der Saison 2003/2004. Die Mannschaft von Ottmar Hitzfeld unterlag überraschend mit 1:2 am Tivoli. Den Siegtreffer erzielte Erik Meijer. In der Spielzeit 2006/2007 scheiterte Bayern bereits im Achtelfinale mit 2:4 am damaligen Bundesligisten.
2000/01: Zweitrunden-Aus gegen den 1. FC Magdeburg
Ebenfalls unter Cheftrainer Ottmar Hitzfeld scheiterten die Bayern in der 2. Runde mit 3:5 nach Elfmeterschießen am 1. FC Magdeburg. Magdeburg war damals noch ein Oberligist und steckte in großen finanziellen Schwierigkeiten. Der Sieg gegen die Münchner kam ihnen somit gerade recht, die Prämie für das Weiterkommen war überlebenswichtig.
1994/95: Erstrunden-Aus gegen TSV Vestenbergsgreuth
Der Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth gewann gegen den amtierenden Meister Bayern mit dem neuen Trainer Giovanni Trapattoni dank eines Treffers von Roland Stein mit 1:0. Kurios: Die 2. Mannschaft des FC Bayern bezwang parallel dazu in der 1. Runde den SV Werder Bremen und rückte bis in das Viertelfinale vor.
1991/1992: Zweitrunden-Aus gegen FC Homburg 08
Der FC Homburg ist neben Aachen ein weiterer Angstgegner des FC Bayern München. Nachdem sie bereits in der Spielzeit 1987/1988 in der 3. Runde im Pokal gegen Homburg scheiterten, war 1991 bereits in der 2. Runde Schluss. Obwohl die Bayern das Spiel im Olympiastadion austrugen, verlor die Mannschaft von Jupp Heynckes in der Verlängerung mit 2:4.
1990/91: Erstrunden-Aus gegen FV Weinheim
Es war die Sensation schlechthin. 1990/91 schlug der Drittligist FV Weinheim den FC Bayern mit 1:0. Beim FCB spielten damals unter anderem die frisch gebackenen Weltmeister um Jürgen Kohler und Stefan Reuter. Der damalige Bayern-Spieler Thomas Strunz wurde in der 26. Minute mit der roten Karte vom Platz gestellt.
1967/68: Halbfinal-Aus gegen den VfL Bochum
Der VfL Bochum steckte in den späten 1960er Jahren in der Regionalliga fest und war somit der totale Außenseiter, als sie im Halbfinale des DFB-Pokal auf den FC Bayern München trafen. In der Startelf der Bayern standen damals unter anderem Sepp Maier, Franz Beckenbauer und Gerd Müller. Dennoch setzte sich Bochum schlussendlich mit 2:1 durch.
Bayerns Siegesserie trifft auf den Zweitrunden-Fluch
Rückblickend zeigt sich, wie viel in diesen Wochen geschehen ist – eine Zeitspanne voller Ereignisse und Entwicklungen. Doch selbst die lange Siegesserie schützt den FC Bayern eben nicht vor dem Zweitrunden-Fluch im DFB-Pokal.
Es könnte enger werden, als man es auf den ersten Blick erwarten würde – selbst für ein Team, das seit Monaten alle Spiele gewonnen hat.