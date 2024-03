Anzeige

Bayern-Star Jamal Musiala wird im Topspiel von BVB-Profi Julian Ryerson gefoult. Der Schiedsrichter ahndet die Szene nicht, entschuldigt sich aber später.

Es war eine der Aufregerszenen im Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. In der 31. Minute kam BVB-Profi Julian Ryerson im Duell mit Bayern-Star Jamal Musiala zu spät, erwischte den Youngster mit offener Sohle an der Achillesferse.

Musiala musste in der Folge minutenlang behandelt werden, konnte aber zunächst weitermachen. Geahndet wurde die Aktion durch den Referee aber nicht. Doch warum?

"Ich bin im Spiel darauf fokussiert, dass Can (Emre Can, Anm. d. Red.) den Ball spielt, das nehme ich auch wahr. Die Aktion von Ryerson entgeht mir, ehrlich gesagt, ein bisschen, da ist nicht so richtig der Fokus drauf gewesen. Da muss ich schon sagen, das ist Dunkelgelb. Das ist Gelb, da kann man durchaus mit Gelb gut einsteigen", erklärte Schiedsrichter Harm Osmers später bei "Sky".

Der Offizielle verriet in diesem Zuge auch, sich bei Musiala entschuldigt zu haben. "Es wäre eigentlich der Anspruch gewesen, so etwas im Spiel zu sehen."

Aber: Eine Rote Karte wäre für Osmers nicht in Frage gekommen, da "die richtige Brutalität und der Druck nicht ganz da" waren. "Ich müsste das Trefferbild noch einmal genau sehen, aber ich meine Ryerson spielt mit der Fußspitze noch den Ball. Aber Dunkelgelb ist es schon, würde ich sagen", so der Unparteiische weiter.