Der FC Bayern München unterliegt im Topspiel der Bundesliga Borussia Dortmund. Wie lief das Spiel? Wo gibt es Highlights? Welche Noten gab es für die Spieler? +++ Update, 30. März, 21:45 Uhr: Dortmund schlägt den FC Bayern +++ Borussia Dortmund gewinnt mit 2:0 gegen den FC Bayern und damit erstmals seit knapp zehn Jahren wieder in München! Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League ist es ein enorm wichtiger Dreier für die Schwarz-Gelben, die sich den Sieg über eine in der Defensive höchst konzentrierte Leistung und einen in der Offensive extrem effizienten Auftritt verdient haben. FC Bayern vs. BVB: Note 6 für FCB-Star - die Einzelkritik zum Topspiel Dadurch verteidigen sie ihren vierten Platz und bauen den Vorsprung auf Leipzig auf drei Punkte aus. Bayern kam heute einfach nicht an das eigene Leistungslimit und ließ sogar ein großes Aufbäumen vermissen. Zwar hatte der Rekordmeister die besseren Möglichkeiten, aber sie ließen die Kaltschnäuzigkeit einfach vermissen. Dadurch ist der ohnehin schon nicht mehr spannende Meisterschaftskampf wohl endgültig entschieden und die Münchner müssen sich darauf konzentrieren den zweiten Rang zu verteidigen. Als nächstes reisen Thomas Tuchel und sein Team nach Heidenheim. Der BVB trifft am kommenden Wochenende auf den VfB.

+++ Update, 30. März, 19:25 Uhr: BVB führt zur Halbzeit in München +++ Borussia Dortmund führt zur Pause mit 1:0 in München! Die Gäste gingen bereits in der zehnten Minuten mit dem ersten eigenen gelungenen Angriff direkt durch Adeyemi in Front. Mit der Führung im Rücken zeigten sie in der Defensive einen höchst konzentrierten und couragierten Auftritt. Weitere richtig gefährliche Offensivaktionen gab es vom BVB aber nicht. Das liegt auch daran, dass die Bayern das Geschehen ansonsten größtenteils kontrollieren. Der Rekordmeister erspielte sich sogar einige Chancen, aber ließ die besten in Person von Kane und Dier ungenutzt.

+++ Update, 30. März, 17:25 Uhr: FCB vs. Dortmund +++ München: Ulreich - Kimmich, de Ligt, Dier, Davies - Laimer, Goretzka - Sané, Müller, Musiala - Kane

Dortmund: Meyer - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen - Nmecha, Can - Adeyemi, Brandt, Sancho - Füllkrug

+++ Update, 30. März, 17:00 Uhr: Terrordrohung vor Top-Spiel +++ In den sozialen Medien tauchte am Freitagabend ein Bild auf, das den mit zahlreichen Menschen belebten Vorplatz der Allianz Arena im Fadenkreuz zeigt. Herausgegeben wurde das Bild offenbar von einem Medium, das der Terrororganisation "Islamischer Staat" nahesteht. Der FC Bayern erklärte gegenüber "t-online", dass er "in engem Austausch und Abstimmung mit der Polizei" sei. Die Münchner Polizei scrhieb auf "X": "Der Sachverhalt ist uns bekannt und wird durch uns und LKA Bayern intensiv geprüft. Nach jetzigem Stand liegen uns keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Wir werden das Spiel mit einem erhöhten Personalansatz betreuen."

Bundesliga: So seht ihr Bayern vs. BVB live In den letzten Jahren wohnte dem "Klassiker" oft eine besondere Spannung inne, weil der FC Bayern sich meist lediglich mit dem BVB um die Meisterschaft stritt. 2024 sieht das ein wenig anders aus. Bayer Leverkusen steht mit zehn Punkten Vorsprung an der Spitze, müsste in den kommenden Wochen also enorm einbrechen, um den deutschen Rekordmeister nochmal ins Rennen hineinzuholen. Während es für die Münchner darum geht, die Saison in der Bundesliga halbwegs gut zu Ende zu bringen, geht es für den BVB um alles. Die Mannschaft von Edin Terzic steht vor dem 27. Spieltag auf Platz vier, nur einen Punkt vor RB Leipzig und muss um den Einzug in die Champions League bangen. FC Bayern vs. Borussia Dortmund im Liveticker Wenn ihr herausfinden wollt, wo die beiden Teams am Saisonende landen, checkt unseren Bundesliga-Tabellenrechner aus.

FC Bayern vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann ist Anstoß? Paarung: FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Bundesliga; 27. Spieltag

Datum: Samstag, 30. März

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: Allianz Arena (München)

Bayern gegen Dortmund live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich, dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern gegen den BVB im Livestream sehen? Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.

BVB zu Gast in München live: Wo gibt's Liveticker zur Bundesliga? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wollt ihr schon am Samstagnachmittag bei allen Partien auf dem Laufenden bleiben, werft einen Blick in unsere Live-Konferenz. FC Bayern vs. Borussia Dortmund im Liveticker

FCB vs. Dortmund live: Gibt es einen Audiostream und Highlights? Ja. Einen Audiostream findet ihr bei der ARD-Sportschau. Dort gibt es ab Montagnacht um 0 Uhr auch Highlights, ebenso beim ZDF-Sportstudio. Auch bei Sky und auf YouTube solltet ihr fündig werden, ausgewählte Clips stellen wir zudem auf ran.de bereit.