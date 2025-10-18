Am Samstagabend treffen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund zum "German Clasico". ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel.

Beim Topduell der Bundesliga am Samstagabend stehen sich der FC Bayern München als Tabellenführer und Borussia Dortmund als schärfster Verfolger im "German Clasico" gegenüber (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Beide Teams sind immer noch ungeschlagen und entsprechend der Tabellenkonstellation ist das Duell zwischen FCB und BVB dieses Mal tatsächlich das absolute Spitzenspiel in Deutschlands Fußball-Oberhaus.

ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. (Quelle: Sky)

Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) vor dem Spiel über den Vertragspoker mit Nico Schlotterbeck: "Ich habe ja die sportliche Verantwortung abgegeben, aber Lars Ricken und Sebastian Kehl wissen beide, dass ich sehr froh wäre, wenn Nico verlängern würde. Ich habe Nico Schlotterbeck während der Nordirland-Reise natürlich auch gesagt, was das bedeutet, bei Borussia Dortmund wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden. Aber es ist seine Entscheidung."