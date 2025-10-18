Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern vs. Dortmund: Die Stimmen zum Klassiker
- Veröffentlicht: 18.10.2025
- 18:50 Uhr
- ran.de
Am Samstagabend treffen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund zum "German Clasico". ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel.
Beim Topduell der Bundesliga am Samstagabend stehen sich der FC Bayern München als Tabellenführer und Borussia Dortmund als schärfster Verfolger im "German Clasico" gegenüber (ab 18:30 Uhr im Liveticker).
Beide Teams sind immer noch ungeschlagen und entsprechend der Tabellenkonstellation ist das Duell zwischen FCB und BVB dieses Mal tatsächlich das absolute Spitzenspiel in Deutschlands Fußball-Oberhaus.
ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. (Quelle: Sky)
Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) vor dem Spiel über den Vertragspoker mit Nico Schlotterbeck: "Ich habe ja die sportliche Verantwortung abgegeben, aber Lars Ricken und Sebastian Kehl wissen beide, dass ich sehr froh wäre, wenn Nico verlängern würde. Ich habe Nico Schlotterbeck während der Nordirland-Reise natürlich auch gesagt, was das bedeutet, bei Borussia Dortmund wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden. Aber es ist seine Entscheidung."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über den Ausfall von Serge Gnabry: "Er hat was gespürt in der Leistengegend. Es ist nicht so schlimm. Es ist gestern passiert und das Spiel ist heute. Das kommt deshalb zu früh."
Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über Vincent Kompany: "Er hat eine sehr beruhigende Ausstrahlung und ist ein super angenehmer Kollege. Er steht vor der Mannschaft und gibt ihr Selbstvertrauen. Die Mannschaft wirkt glücklich und hat Spaß auf und neben dem Platz. Die Gespräche zwischen uns sind immer sehr wertvoll, informativ und unterhaltsam. Wir sprechen vor allem über die deutschen Spieler und darüber, ob sie zwischen den Länderspielpausen Ruhepausen brauchen."