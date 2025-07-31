Anzeige
Bundesliga-Auftakt live in sat.1, auf joyn und im ran-stream

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Wer zeigt den Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker?

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 08:35 Uhr
  • ran.de

Zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 empfängt der FC Bayern in der Allianz Arena RB Leipzig. ran zeigt, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison 2025/26 befindet sich bereits im vollen Gange. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem Kracher. Der FC Bayern empfängt RB Leipzig in der heimischen Allianz-Arena.

Die Münchner kommen als Favorit und Meister, müssen jedoch auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Jamal Musiala, der sich bei der Klub-WM schwer verletzt hat, fehlen auch Alphonso Davies und Hiroki Ito zum Auftakt.

RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga

FC Bayern vs. RB Leipzig live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream bei Joyn

Der Anpfiff erfolgt am 22. August um 20:30 Uhr.

RB Leipzig kommt dagegen aus einer enttäuschenden Saison. Die Rasenballer landeten lediglich auf dem siebten Platz im deutschen Oberhaus - damit verpasste man erstmals seit Jahren das europäische Geschäft.

Wenig überraschend kam es im Sommer zum Umbruch bei Leipzig. Auf der Trainerbank wurde Ole Werner verpflichtet - auch den Kader rüstete man enorm auf. Über 100 Millionen Euro investierte man, trotz des ausbleibenden Europacups.

Währenddessen die Bayern jedoch aus einem anstrengenden Sommer inklusive Klub-WM kommen, sollte RB ausgeruht in der Allianz Arena erscheinen. Das verspricht ein spannendes Duell.

ran gibt euch einen Überblick, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Bayern vs. RB Leipzig: Wann ist Anstoß zum Bundesliga-Auftakt?

  • Spiel: FC Bayern vs. RB Leipzig
  • Wettbewerb: Bundesliga
  • Datum: 22. August 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. Leipzig: Läuft der Bundesliga-Start live im Free-TV?

Ja! Der Bundesliga-Auftakt läuft im Free-TV. SAT.1 überträgt die Partie zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live.

Leipzig gastiert in München: Gibt es zur Bundesliga einen kostenlosen Livestream?

Selbstverständlich läuft der Bundesliga-Auftakt auch im Livestream. Die Partie kann sowohl auf ran.de als auf Joyn kostenlos gestreamt werden.

Bundesliga-Auftakt: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig?

Einen Live-Ticker gibt es entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Fußball-Bundesliga

  • Der Spielplan der Bundesliga im Überblick

FC Bayern vs. RB Leipzig: Übersicht zum Bundesliga-Auftakt

  • Paarung: FC Bayern vs. RB Leipzig
  • Datum & Uhrzeit: 22. August 2025, 20:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Ole Werner (RB Leipzig)
  • Free-TV: SAT.1
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de und ran-App
