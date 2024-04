Anzeige

Thomas Tuchel in der Zwickmühle: Am Mittwoch steht das Champions League-Rückspiel gegen Arsenal an, zuvor wartet am Samstag Abstiegskandidat Köln. Sollte Tuchel gegen den FC die erste Kapelle antreten lassen? Ein Kommentar.

Von Kevin Hildebrand

Auf Bayern-Trainer Thomas Tuchel wartet in den kommenden Tagen ein Drahtseilakt, bei dem der 50-Jährige gefühlt nur verlieren kann. Kommenden Mittwoch steht das so wichtige Rückspiel in der Champions League zu Hause gegen den FC Arsenal an. Die einzig verbliebene Chance für die Münchner, in dieser Spielzeit doch noch einen Titel zu holen. Doch zuvor wartet am Samstag der 1. FC Köln in der Allianz Arena. Ein möglicherweise verhängnisvolles Spiel.

Der FC steckt mitten im Abstiegskampf, ein Punkt fehlt auf Relegationsplatz 16, den aktuell Mainz innehat. Für die Bayern selbst geht es in der Bundesliga um (fast) nichts mehr, sofern der Rekordmeister in den sechs verbliebenen Partien nicht noch sechs Punkte auf Leipzig und Dortmund verliert.

Das würde bedeuten, dass die Qualifikation zur Champions League futsch ist. Ein Szenario, welches möglich, aber trotz der Formschwäche der Münchner eher unwahrscheinlich ist, da die eben genannten Konkurrenten zur Zeit ebenfalls selten galaktischen Fußball spielen.

Aber zurück zum angesprochenen Drahtseilakt gegen Köln: Was tun in Sachen Aufstellung? Die Samstags-Partie ist im Vergleich zu dem Duell gegen Arsenal am Mittwoch belanglos. Den FC Bayern plagen auch weiterhin Verletzungssorgen, Ausfälle wichtiger Stammkräfte wie etwa Harry Kane wären im Spiel gegen die Londoner nicht zu kompensieren. Den Stammkräften am Samstag eine Pause zu gönnen, wäre ein kluger Schachzug.