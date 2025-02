FC Bayern zieht Vertragsangebot an Joshua Kimmich angeblich zurück

Hat Joshua Kimmich beim FC Bayern zu lang gezögert?

Laut Bericht hätte man sich bereits in einer Vorstandssitzung am Montag darauf geeinigt, dass das Angebot an den 29-Jährigen nicht mehr aufgebessert wird. Und bei zu langem Zögern das Angebot seine Gültigkeit wieder verlieren soll. Letzteres hätte man dem Mittelfeldspieler bereits mitgeteilt.