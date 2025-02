Entwarnung bei Joshua Kimmich: Dem Mittelfeldspieler droht keine lange Pause. Doch seine Zukunft ist weiter offen.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Der FC Bayern wartet auf Joshua Kimmich.

Immerhin nicht mehr auf dessen Diagnose nach seiner Verletzung beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Der Nationalspieler zog sich eine Sehnenreizung im hinteren, linken Oberschenkel zu und muss laut Vereinsangaben "vorerst kürzer treten".

Ob er schon am Freitag in Stuttgart wieder dabei sein kann, bleibt also offen.

Mehr noch als auf sein Comeback warten die Bosse aber auf die Entscheidung, ob der DFB-Kapitän seinen auslaufenden Vertrag in München verlängern wird oder nicht.