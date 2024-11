Der FC Bayern München verteidigte die Halbzeitführung im zweiten Durchgang und siegte am Millerntor durch das Musiala-Tor mit 1:0.

+++ Update, 17:23 Uhr: Ergebnis - St. Pauli vs. FC Bayern 0:1 +++

Am 10. Spieltag der Bundesliga bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem FC St Pauli zu tun. So seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

+++ Update, 16:17 Uhr: Halbzeit - St. Pauli vs. FC Bayern 0:1 +++

Bayern-Aufstellung: Kompany überrascht mit Goretzka

Bayern-Trainer Vincent Kompany überrascht mit seiner Aufstellung für das Gastspiel beim FC St. Pauli. Erstmals startet Leon Goretzka unter dem Belgier. Er ersetzt Joao Palhinha. Außerdem beginnen im Vergleich zum 1:0 über Benfica Lissabon Raphael Guerreiro, Leroy Sane und Kingsley Coman anstelle von Konrad Laimer, Michael Olise und Serge Gnabry.

FC Bayern München: Neuer - Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Musiala, Coman - Kane

Für den FC Bayern München geht es am 10. Spieltag der Bundesliga ans Millerntor. Dort trifft der deutsche Rekordmeister auf Aufsteiger St. Pauli.

Die Vorzeichen sind aus sportlicher Sicht klar - der FC Bayern geht als Tabellenführer mit bislang 23 Punkten auch als entsprechender Favorit in das Duell mit den Kiez-Kickern.

Doch St. Pauli unter dem Trainer Alexander Blessin scheint immer mehr in der Bundesliga anzukommen. Zuletzt holten die Hanseaten vier Punkte aus zwei Partien, insgesamt sind es schon acht Zähler, damit stand der Aufsteiger vor Beginn des aktuellen Spieltages über der Abstiegszone.

Während die Bayern in der Bundesliga zuletzt mit 3:0 zuhause gegen Union Berlin gewannen und unter der Woche mit 1:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon, war auch St. Pauli am 9. Spieltag der Bundesliga erfolgreich.