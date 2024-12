Bereits während des Bundesliga -Spiels hatte Union Berlins Trainer Bo Svensson in Richtung VfL-Trainer Dieter Hecking gebrüllt: "Das ist nicht in Ordnung." Hecking reagierte auf die Aussage allerdings nicht. Beide Mannschaften hatten sich nach der Auswechslung von Drewes und der Unterbrechung beim Stand von 1:1 auf einen Nichtangriffspakt geeinigt.

So kritisierte zum Beispiel Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe Drewes' Verhalten als "Schmierentheater". Auf "X" schrieb der 51-Jährige in gewohnt deutlichen Worten: "Feuerzeugwurf ist inakzeptabel!! Aber das Schmierentheater von Drewes auch!"

Kahn hatte in beiden Fällen 1993 beim Pokalspiel in Gladbach als KSC-Keeper und 2000 in Freiburg als Bayern-Torhüter weitergespielt: "In Freiburg schüttete mein Körper so viel Adrenalin aus, dass ich zunächst gar keine Schmerzen gespürt habe. Der Treffer hätte auch lebensgefährlich sein können."

Wie auch andere Vorfälle, an die sich Kahn erinnert. "Sepp Maier ist in Essen mit einem Messer beworfen worden, das ihn knapp verfehlte. In Mailand landete nur einen Meter neben mir eine volle Ein-Liter-Glasflasche. Da wird Fußball zum Risiko-Sport."