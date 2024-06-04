Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga-Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 7. Januar, 19:10 Uhr: Offiziell! Frankfurt verkündet Stürmer-Coup +++ Eintracht Frankfurt macht Nägel mit Köpfen und hat Stürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest verpflichtet. Der 23-jährige Franzose absolvierte am Mittwochnachmittag den Medizincheck. Am Abend verkündeten die Frankfurter dann den Wechsel offiziell. Laut "Bild" wird Kalimuendo zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro ausgeliehen, anschließend habe die Eintracht eine Kaufoption für rund 27 Millionen Euro. Laut "Bild" soll Frankfurt für den Fall einer Weiterverpflichtung sogar schon einen Vertrag mit Kalimuendo ausgehandelt haben. Demnach würde der Stürmer bis 2031 unterschreiben und circa drei Millionen Euro Grundgehalt verdienen. Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Stürmer war erst im Sommer für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei der Eintracht soll er mithelfen, die Probleme im Angriff zu begeben, die durch die Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi hervorgerufen wurden.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 25. Dezember, 18:09 Uhr: Barca beobachtet Union-Verteidiger Leite +++ Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, ist der FC Barcelona auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive ausgerechnet bei Union Berlin fündig geworden. Demnach soll der Portugiese Diogo Leite den Katalanen ins Auge gefallen sein. Leite stand bei den Köpenickern vor der Saison bereits zum Verkauf und auf dem Abstellgleis, kämpfte sich jedoch wieder in die Mannschaft. Der Vertrag des 26-Jährigen endet im kommenden Sommer. Ab dem 1. Januar könnte er frei und ohne Zustimmung der Berliner mit Barca über einen Wechsel im Sommer verhandeln.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 17. Dezember, 07:34 Uhr: El Mala in der Premier League begehrt +++ Wie die "Bild" berichtet, haben gleich zwei Premier-League-Klubs Interesse an Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln. Dabei soll es sich um Manchester United und Tottenham Hotspur handeln. Angeblich sollen sich die Klubs bereits getroffen und über eine etwaige Ablöse gesprochen haben. Allerdings: Dabei soll es nicht um einen Wechsel im Winter gehen. Den schlossen die Kölner und El Mala selbst bereits aus. Ob der schnelle Angreifer jedoch über den Sommer hinaus in Köln bleibt, ist mehr als offen. Über welche Summen die Klubs gesprochen haben, ist nicht überliefert. Die "Bild" spricht von bis zu 40 Millionen Euro.