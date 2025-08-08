Florian Wirtz: Deshalb war er nach Gesprächen mit Bayern-Coach Vincent Kompany wohl nicht überzeugt

Florian Wirtz hat sich trotz des Werbens vom FC Bayern für einen Wechsel nach Liverpool entschieden. Nun kommen wohl weitere Hintergründe ans Licht. Der FC Bayern München hat sich schon früh im Transfersommer 2025 einen Korb eingefangen. Der heiß umworbene Florian Wirtz hat dem deutschen Rekordmeister abgesagt und ist stattdessen von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt. FC Bayern verlängert wohl mit Top-Talent - Lennart Karl bleibt in München

Bayern-Noten vs. Spurs: Luis Diaz mit Luft nach oben, Youngster glänzen Wie nun ein Bericht der "Bild" enthüllt, könnte dies auch daran gelegen haben, dass Wirtz nach den Gesprächen mit Bayern-Coach Vincent Kompany nicht überzeugt war, mit dem Schritt an die Isar seine Karriere entscheidend voranbringen zu können.

Demnach sei in den Gesprächen von Kompany mit Wirtz vonseiten des Belgiers sehr oft die Rede von den Plänen des Trainers mit ihm und eben FCB-Star Jamal Musiala gewesen. Franz Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn "Angeblich soll sich Vincent Kompany in den Gesprächen sehr, sehr bemüht haben. Aber er muss wohl immer von Musiala UND Wirtz gesprochen haben. 'Du und der Musiala sollen das so machen' und Musiala hier, Musiala da", so "Bild"-Reporter Christian Falk.

Liverpool mit anderer Wirtz-Strategie Anders soll sich das Gespräch von Wirtz mit Liverpool-Coach Arne Slot dargestellt haben. "Slot hat wohl nur von Wirtz gesprochen und keinen anderen Liverpool-Stars. Du bist meine klare Nummer eins im Mittelfeld. Und das soll am Ende den Ausschlag gegeben haben", sagte Falk. Dieser Umstand könnte letztlich auch eine wichtige Rolle im Poker um Wirtz gespielt haben, der den Münchner absagte und stattdessen zum englischen Meister wechselte.

Bundesliga-Transfergerüchte: Benjamin Sesko vor Wechsel in die Premier League 1 / 11 © 2025 Getty Images Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Benjamin Sesko steht vor einem Wechsel in die Premier League: Wie "Sky" berichtet, haben sich RB Leipzig und Manchester United auf einen Transfer des Stürmers geeinigt. Die Ablösesumme soll bei 76,5 Millionen Euro liegen, hinzu kommen bis zu 8,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Der slowenische Nationalspieler soll bei den Red Devils einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. © IMAGO/fohlenfoto Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach)

Ko Itakura soll die "Fohlen" in dieser Transferperiode bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfen. Wie der "kicker" berichtet, buhlt neben Ajax Amsterdam auch Feyenoord Rotterdam um den 28-jährigen Verteidiger aus Japan. Demnach geht es um eine Ablöse um die zehn Millionen Euro. Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus soll jedoch bei einem Restvertrag von nur einem Jahr mindestens zwölf Millionen Euro fordern. © PsnewZ Clement Akpa (AJ Auxerre)

Bei Eintracht Frankfurt läuft nach dem Abgang von Tuta zu Al-Duhail die Suche nach einem Nachfolger für den Brasiilaner. Laut "L’Equipe" sollen die Hessen deshalb Interesse an Clement Akpa von AJ Auxerre haben. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger hat beim Ligue-1-Klub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, lief in der zurückliegenden Saison 31 Mal für den früheren Meister auf. © IMAGO/osnapix Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Nachdem Tuta die Eintracht bereits in Richtung Katar verlassen hat, droht nun wohl auch der Abgang von Aurele Amenda. Laut einem "Bild"-Bericht zeigt der FC Turin vermehrt Interesse an dem Verteidiger aus Frankfurt. Demnach sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein. Die Ablöse beläuft sich wohl auf elf Millionen Euro. Der Transfer würde durchaus überraschend kommen: Erst zum Vorbereitungsstart prophezeite Dino Toppmöller dem Schweizer eine "größere Rolle" in der neuen Saison. © 2025 Getty Images Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Beim VfB Stuttgart deutet sich der Abgang von Enzo Millot an. Laut Fabrizio Romano soll der Franzose nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli wechseln. Zuletzt wurde Millot noch mit einem Abgang zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht, nun geht es für ihn aber wohl zum amtierenden Champions-League-Sieger Asiens, der von Matthias Jaissle trainiert wird. Zwischen Millot und den Saudis soll bereits eine mündliche Einigung erzielt worden sein. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt wohl weiterhin ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehört der Innenverteidiger zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf könnte sich aber als schwierig herausstellen, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecken soll. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Sollte der 28-Jährige dennoch gehen, wird der deutsche Rekordmeister wohl selbst noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. © IMAGO/Icon Sportswire Sacha Boey (FC Bayern München)

In der Personalie Sacha Boey scheint es beim FC Bayern wohl zu einem Umdenken gekommen zu sein. Laut dem "Kicker" denkt man nun doch über einen Verbleib des Rechtsverteidigers nach. Intern scheint es aber Uneinigkeiten zu geben. Demnach soll sich Vincent Kompany immer mehr mit dem Franzosen anfreunden. Max Eberl bezeichnete die Situation auf der Rechtsverteidiger-Position jedoch als Luxus. Zuletzt waren sowohl Galatasaray Istanbul als auch Olympique Marseille interessiert - mittlerweile ist die Lage aber ruhig. © IMAGO/Sportfoto Rudel Paul Wanner (FC Bayern München)

Die Zukunft von Paul Wanner bleibt weiterhin fraglich - sowohl eine Leihe als auch ein Verbleib in München sind möglich. Eine Chance, die andere Vereine wittern - so offenbar auch Borussia Mönchengladbach. Laut "Bild" sollen sich die Fohlen um den Youngster bemühen. Demnach soll es bereits zu einem Treffen am Tegernsee zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Gladbach-Sportchef Roland Virkus gekommen sein ... © IMAGO/Revierfoto Paul Wanner (FC Bayern München)

Nach der Verletzung von Jamal Musiala bleibt es jedoch fraglich, ob der deutsche Rekordmeister sein Talent verleiht. Falls ja, erwartet die Borussia eine ordentliche Konkurrenz - vor allem aus der Bundesliga. Neben Werder Bremen und dem VfB Stuttgart soll aber wohl auch die PSV Eindhoven ein Auge auf Wanner geworfen haben. © IMAGO/Vitalii Kliuiev Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Bayer Leverkusen droht der nächste Abgang. Laut übereinstimmenden Berichten von Fabrizio Romano und "Sky" wurde eine vollständige Einigung zwischen Lukas Hradecky und der AS Monaco erzielt. Der finnische Torhüter möchte den Werksklub wohl verlassen, um weiter als Nummer eins zu agieren. Bei Leverkusen soll Mark Flekken in diese Rolle schlüpfen. Auch die beiden Vereine stehen demnach bereits im Austausch. © IMAGO/Buzzi Rafael Leao (AC Mailand)

Lange wurde Rafael Leao mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gab es aber keine Diskussionen um den Stürmer-Star der AC Mailand beim Rekordmeister. Das bestätigte auch Uli Hoeneß Anfang Juli. Doch für Leao scheint das Thema noch nicht erledigt zu sein. Der Stürmer will einem "Sportbild"-Bericht zufolge weiterhin nach München. Ein Angebot aus Saudi-Arabien lehnte er ab, da er weiterhin auf höchstem Niveau spielen will.