FC Bayern München: Dayot Upamecano muss jetzt oberste Priorität haben – ein Kommentar

Rund um den FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten viel diskutiert. Über die wichtigste Personalentscheidung allerdings zu selten: Dayot Upamecano und sein auslaufender Vertrag. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Wie oft hätten Fans des FC Bayern München ihn gerne schon mit der Schubkarre wegtransportiert? Dayot Upamecano galt lange als Fehlerteufel und Sündenbock für große Niederlagen. Dann spielte er in der vergangenen Saison so lange herausragend, bis eine Verletzung ihn stoppte. Ohne ihn wurde vielen klar: So unwichtig ist der gar nicht. Upamecano mag eine inkonstante Vergangenheit haben. Und es mag noch gar nicht bewiesen sein, dass es wirklich die Vergangenheit ist. HIER KOSTENLOS STREAMEN: VfB Stuttgart vs. FC Bayern Vielleicht gibt es einen Rückfall in alte Muster. Wer kann das schon garantiert vorhersagen? Nach allem, was Upamecano in jungen Jahren aber schon an Talent angedeutet hat und nach allem, was er unter Vincent Kompany bisher gezeigt hat, kann es nur einen Schluss geben: Die Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags muss spätestens jetzt oberste Priorität haben.

Anzeige

Anzeige

Dayot Upamecano: Spieler wie er sind selten Denn Upamecano ist in seinem Komplettpaket als kompromissloser Verteidiger und kreativer Aufbauspieler nicht austauschbar. Spieler mit seinen Anlagen gibt es nur selten – und wenn doch, dann kosten sie sehr viel Geld.

Anzeige

Anzeige

Eine Vertragsverlängerung mit erhöhten Gehaltskonditionen wird den FC Bayern weniger kosten, als ihn ersetzen zu müssen. Doch auch abseits der wirtschaftlichen Eckdaten wäre eine Verlängerung ein wichtiges Zeichen. Auf der Innenverteidigerposition gab es in den vergangenen fünf bis sieben Jahren kaum Ruhe. Zahlreiche hochveranlagte Spieler kamen für viel Geld und gingen bald wieder, weil man in München wahlweise nicht zufrieden war oder der neue Trainer mit ihnen nichts mehr anfangen konnte. Es würde kaum überraschen, wären die Innenverteidiger diejenigen, die nach ebenjenen Trainern die geringste Halbwertszeit beim FCB haben. Es ist Zeit für Konstanz und Stabilität. Gerade in der Viererkette ist es enorm wichtig, dass es wichtige Eckpfeiler gibt, die das Gerüst stabilisieren. Upamecano kann ein solcher sein. Gerade unter Kompany hat er nochmal einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht, was seine Qualität im Passspiel und sein Zweikampfverhalten anbelangt. Immer wieder gab es Videos, in denen zu sehen war, wie intensiv der Belgier mit Upamecano an diversen Details gearbeitet hat – gern auch mal einzeln und abseits des Teamtrainings.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Warum eine Verlängerung mit Upamecano alternativlos ist Mit 26 Jahren ist der Innenverteidiger jetzt in einem Alter, in dem zu erwarten ist, dass er sein höchstes Leistungslevel direkt vor sich hat. "Upa gehört zu den Spielern, die wir gerne verlängern wollen", sagte Max Eberl deshalb auch kürzlich. Dass es überhaupt noch offen ist, ob Upamecano beim FC Bayern bleibt, ist eigentlich schon ein Versäumnis. Im Frühjahr gab es Gerüchte, dass man sich schon einig sei, dann wurde es wieder deutlich leiser. Beide Seiten machen nach wie vor den Eindruck, dass sie weitermachen wollen. Und doch ist klar, dass andere Topklubs die Lage genau beobachten werden. Einen Spieler wie Upamecano ablösefrei zu verpflichten, wäre ein absoluter Coup. Je länger eine Vertragsverlängerung in der Schwebe ist, desto mehr wird sich auch der Innenverteidiger zwangsweise mit Alternativen beschäftigen.

Bundesliga-Saison 2025/26: Fixe Zu- und Abgänge der 18 Klubs - alle Transfers in der Übersicht 1 / 19 © IMAGO/DeFodi Images Zu- und Abgänge aller Bundesligisten im Sommer 2025

Die Teams der Bundesliga befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison - auch auf dem Transfermarkt wurden die Bundesligisten bereits tätig. ran schafft einen Überblick, welche Zu- und Abgänge bereits in trockenen Tüchern sind. Spieler die von Leihen zurückkehren, aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen wurden oder deren Leihe ausläuft, werden nicht aufgeführt. (Stand 07. August 2025, Quelle für Ablösesummen: transfermarkt.de) © Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt

Zugänge:

Jonathan Burkardt (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Rasmus Kristensen (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Ritsu Doan (SC Freiburg, Ablöse: 21 Mio. Euro)



Abgänge:

Hugo Ekitike (FC Liverpool, Ablöse: 95 Mio. Euro)

Tuta (Al-Duhail SC, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Igor Matanovic (SC Freiburg, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Nacho Ferri (KVC Westerlo, Ablöse: 2 Mio. Euro) © IMAGO/HMB-Media Hamburger SV

Zugänge:

Nicolas Capaldo (RB Salzburg, Ablöse: 3 Mio. Euro)

Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Nicolai Remberg (Holstein Kiel, Ablöse: 2,1 Mio. Euro)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Daniel Peretz (FC Bayern München, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Jordan Torunarigha (KAA Gent, ablösefrei)

Fernando Dickes (RB Leipzig U19, ablösefrei)



Abgänge:

Ludovit Reis (Club Brügge, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Andras Nemeth (Puskas AFC, Ablöse: 450.000 Euro)

Matheo Raab (Union Berlin, Ablöse: 400.000 Euro)

Lukasz Poreba (SV Elversberg, Leihgebühr: 170.000 Euro)

Lucas Perrin (Sporting Gijon, ablösefrei)

Nicolas Oliveira (Jahn Regensburg, ablösefrei)

Valon Zumberi (Vitesse Arnheim, ablösefrei)

Davie Selke (Basaksehir, ablösefrei)

Tom Mickel (Karriereende) © IMAGO/Beautiful Sports 1.FC Köln

Zugänge:

Isak Johannesson (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Ragnar Ache (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Sebastian Sebulonsen (Bröndby IF, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Marius Bülter (TSG Hoffenheim, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Ron Robert Zieler (Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro)

Tom Krauß (1.FSV Mainz 05, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg, Leihe)

Kristoffer Lund (Palermo, Leihe)



Abgänge:

Damion Downs (FC Southampton, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (RB Leipzig, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Mathias Olesen (Greuther Fürth, ablösefrei)

Jonas Nickisch (1.FC Saarbrücken, ablösefrei)

Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, ablösefrei)

Tim Lemperle (TSG Hoffenheim, ablösefrei)

Marvin Obuz (RW Essen, ablösefrei)

Mark Uth (Karriereende)

Rasmus Carstensen (Aarhus GF, Leihe)

Jaka Cuber Potocnik (RW Essen, Leihe) © IMAGO/Sportfoto Rudel 1.FC Heidenheim

Zugänge:

Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München, Leihe)

Diant Ramaj (Borussia Dortmund, Leihe)



Abgänge:

Christopher Negele (SpVgg Unterhaching, ablösefrei)

Vitus Eicher (vereinslos)

Norman Theuerkauf (Karriereende) © IMAGO/foto2press TSG Hoffenheim

Zugänge:

Leon Avdullahu (FC Basel, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Koki Machida (Union Saint-Gilloise, Ablöse: 4,75 Mio. Euro)

Wouter Burger (Stoke City, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Tim Lemperle (1.FC Köln, ablösefrei)

Bernardo (VfL Bochum, ablösefrei)

Vladimir Coufal (West Ham United, ablösefrei)



Abgänge:

Anton Stach (Leeds United, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Joshua Quarshie (FC Southampton, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Marius Bülter (1.FC Köln, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Tom Bischof (FC Bayern München, Ablöse: 300.000 Euro)

Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Stanley Nsoki (Union Berlin, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Bambase Conte (SV Elversberg, Leihe)

Florian Micheler (Arminia Bielefeld, Leihe)

Nahuel Noll (Hannover 96, Leihe)

Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig, Leihe)

Attila Szalai (Kasimpasa, Leihe)

Christopher Lenz (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei)

Pavel Kaderabek (Sparta Prag, ablösefrei)

Diadie Samassekou (vereinslos) © IMAGO/Jens Doden FC St. Pauli

Zugänge:

Joel Chima Fujita (VV St. Truiden, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Louis Oppie (Arminia Bielefeld, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jannik Robatsch (Austria Klagenfurt, Ablöse: 400.000 Euro)

Simon Spari (Austria Klagenfurt, Ablöse: 200.000 Euro)

Andreas Hountondji (FC Burnley, Leihgebühr: 400.000 Euro)

Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, ablösefrei)

Mathias Pereira Lage (Stade Brest, ablösefrei)

Ricky-Jade Jones (Peterborough, ablösefrei)



Abgänge:

Philipp Treu (SC Freiburg, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Elias Saad (FC Augsburg, Ablöse, 2 Mio. Euro)

Morgan Guilavogui (RC Lens, Ablöse: 1,5 Mio. Euro)

Maurides (Radomiak, Ablöse: 50.000 Euro)

Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen, ablösefrei)

Johannes Eggestein (Austria Wien, ablösefrei)

Eric Oelschlägel (vereinslos)

Sascha Burchert (Karriereende)

Simon Zoller (Karriereende) © IMAGO/Matthias Koch 1.FC Union Berlin

Zugänge:

Andrej Ilic (LOSC Lille, Ablöse: 5. Mio. Euro)

Woo-yeong Jeong (VfB Stuttgart, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Ilyas Ansah (SC Paderborn, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Matheo Raab (Hamburger SV, Ablöse: 400.000 Euro)

Stanley Nsoki (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Oliver Burke (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Benedict Hollerbach (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Robin Gosens (AC Florenz, Ablöse: 7 Mio. Euro)

Ivan Prtajin (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Paul Jaeckel (Preußen Münster, Ablöse: 300.000 Euro)

Kevin Volland (1860 München, ablösefrei)

Kevin Vogt (VfL Bochum, ablösefrei)

Lennart Grill (Dynamo Dresden, ablösefrei)

Jerome Roussillon (vereinslos)

Alexander Schwolow (vereinslos) © IMAGO/DiZ-PiX FC Augsburg

Zugänge:

Chrislain Matsima (AS Monaco, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Han-Noah Massengo (FC Burnley, 3 Mio. Euro)

Elias Saad (FC St. Pauli, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Robin Fellhauer (SV Elversberg, Ablöse: 700.000 Euro)

Kyliane Dong (ESTAC Troyes, ablösefrei)



Abgänge:

Felix Uduokhai (Besiktas Istanbul, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Dion Beljo (Dinamo Zagreb, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Irvin Cardona (AS St.-Etienne, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Patric Pfeiffer (SV Darmstadt, Ablöse: 700.000 Euro)

Lasse Günther (SV Elversberg, Ablöse: 300.000 Euro)

Nathanael Mbuku (Montpellier, Leihgebühr: 500.000 Euro)

David Colina (NK Osijek, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Robert Gumny (Lech Posen, ablösefrei)

Fredrik Jensen (Aris Saloniki, ablösefrei)

Marcel Lubik (Gornik Zabrze, Leihe)

Reece Oxford (vereinslos) © IMAGO/regios24 VfL Wolfsburg

Zugänge:

Vini Souza (Sheffield United, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Mohamed Amoura (Union St. Gilloise, Ablöse: 14,75 Mio. Euro)

Aaron Zehnter (SC Paderborn, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Denis Vavro (FC Kopenhagen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jakub Zielinski (Legia Warschau, Ablöse: 900.000 Euro)

Jesper Lindström (SSC Neapel, Leihgebühr: 1,5 Mio. Euro)



Abgänge:

Sebastiaan Bornauw (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (FC Augsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Kofi Amoako (Dynamo Dresden, Ablöse: 300.000 Euro)

Philipp Schulze (SC Verl, Ablöse: 200.000 Euro)

Manuel Braun (Hannover II, ablösefrei)

Lukas Nmecha (Leeds United, ablösefrei)

Kevin Behrens (FC Lugano, ablösefrei)

Bartosz Bialek (Darmstadt 98, ablösefrei)

Jakub Kaminski (1.FC Köln, Leihe)

Bartol Franjic (FC Venedig, Leihe) © IMAGO/fohlenfoto Borussia Mönchengladbach

Zugänge:

Shuto Machino (Holstein Kiel, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Jens Castrop (1.FC Nürnberg, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Kevin Diks (FC Kopenhagen, ablösefrei)



Abgänge:

Alassane Plea (PSV Eindhoven, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Tomas Cvancara (Antalyaspor, Leihgebühr: 750.000 Euro)

Noah Pesch (1.FC Magdeburg, Leihe)

Stefan Lainer (RB Salzburg, ablösefrei) © IMAGO/Sportfoto Rudel VfB Stuttgart

Zugänge:

Lorenz Assignon (Stade Rennes, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Lazar Jovanovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Chema Andres (Real Madrid Castilla, Ablöse: 3 Mio. Euro)

Noah Darvich (FC Barcelona, Ablöse: 1 Mio. Euro)



Abgänge:

Woo-yeong Jeong (Union Berlin, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Jacob Bruun Larsen (FC Burnley, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Anrie Chase (RB Salzburg, Ablöse, 2. Mio. Euro)

Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Juan Jose Perea (FC Zürich, Ablöse: 250.000 Euro)

Dennis Seimen (SC Paderborn, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Luca Pfeiffer (SV Elversberg, Ablöse: nicht bekannt) © IMAGO/Nordphoto SV Werder Bremen

Zugänge:

Samuel Mbangula (Juventus Turin, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Maximilian Wöber (Leeds United, Leihe)



Abgänge:

Dawid Kownacki (Hertha BSC, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad, ablösefrei)

Anthony Jung (SC Freiburg, ablösefrei)

Oliver Burke (Union Berlin, ablösefrei)

Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II, ablösefrei) © IMAGO/motivio RB Leipzig

Zugänge:

Arthur Vermeeren (Atletico Madrid, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Yan Diomande (CD Leganes, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Johan Bakayoko (PSV Eindhoven, Ablöse, 18 Mio. Euro)

Ezechiel Banzuzi (OH Leuven, Ablöse: 16 Mio. Euro)

Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 14 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (1.FC Köln, Ablöse: 4. Mio Euro)



Abgänge:

Ilaix Moriba (Celta Vigo, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Yussuf Poulsen (Hamburger SV, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Timo Schlieck (Greuther Fürth, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Jonathan Norbye (Arminia Bielefeld, Leihgebühr: 100.000 Euro)

Frederik Jäkel (Eintracht Braunschweig, Leihe)

Yannick Eduardo (FC Dordrecht, Leihe) © IMAGO/Martin Hoffmann 1.FSV Mainz 05

Zugänge:

Benedict Hollerbach (Union Berlin, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Kasey Bos (Melborne Victory, Ablöse: 500.000 Euro)

Sota Kawasaki (Kyoto Sanga, Leihgebühr: 200.000 Euro)

Konstantin Schopp (Sturm Graz II, ablösefrei)



Abgänge:

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Ludovic Ajorque (Stade Brest, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Edimilson Fernandes (BSC Young Boys, Ablöse: 600.000 Euro)

Tom Krauß (1.FC Köln, Leihgebühr: 500.000 Euro)

Hyun-seok Hong (FC Nantes, Leihgebühr: 400.000 Euro)

Marco Richter (SV Darmstadt 98, Leihe) © IMAGO/Steinsiek.ch SC Freiburg

Zugänge:

Yuito Suzuki (Bröndby IF, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Cyriaque Irie (ESTAC Troyes, Ablöse: 8,5 Mio. Euro)

Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Philipp Treu (FC St. Pauli, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Derry Scherhant (Hertha BSC, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Anthony Jung (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Kiliann Sildillia (PSV Eindhoven, Ablöse: 5,8 Mio. Euro)

Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Robert Wagner (Holstein Kiel, Leihgebühr: 200.000 Euro)

Manuel Gulde (Karriereende)

Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro) © IMAGO/Nicolo Campo Borussia Dortmund

Zugänge:

Jobe Bellingham (AFC Sunderland, Ablöse: 30,5 Mio. Euro)

Yan Couto (Manchester City, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Daniel Svensson (Nordsjaelland, Ablöse: 6,5 Mio. Euro)

Patrick Drewes (VfL Bochum, Ablöse: 250.000 Euro)



Abgänge:

Jamie Gittens (FC Chelsea, Ablöse: 56 Mio. Euro)

Soumaila Coulibaly (Racing Straßburg, Ablöse: 7,5 Mio. Euro)

Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Kjell Wätjen (VfL Bochum, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Diant Ramaj (FC Heidenheim, Leihe)

Marcel Lotka (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei) © IMAGO/HMB-Media Bayer Leverkusen

Zugänge:

Jarell Quansah (FC Liverpool, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Malik Tillman (PSV Eindhoven, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Ibrahim Maza (Hertha BSC, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Mark Flekken (FC Brentford, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Christian Kofane (Albacete, Ablöse: 5,25 Mio. Euro)

Abdoulaye Faye (BK Häcken, Ablöse: 2,7 Mio. Euro)

Tim Oermann (VfL Bochum, Ablöse: 1,9 Mio. Euro)

Farid Alfa-Ruprecht (Manchester City U21, Ablöse: 1,3 Mio. Euro)

Axel Tape (Paris Saint-Germain U23, ablösefrei)



Abgänge:

Florian Wirtz (FC Liverpool, Ablöse: 125 Mio. Euro)

Jeremie Frimpong (FC Liverpool, Ablöse: 40 Mio. Euro)

Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Granit Xhaka (AFC Sunderland, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Gustavo Puerta (Hull City, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Jonathan Tah (FC Bayern München, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Luca Novodomsky (TSV Solingen, ablösefrei)

Francis Onyeka (VfL Bochum, Leihe)

Tim Oermann (Sturm Graz, Leihe)

Matej Kovar (PSV Eindhoven, Leihe)

Abdoulaye Faye (FC Lorient, Leihe)

Artem Stepanov (1.FC Nürnberg, Leihe) © IMAGO/MIS FC Bayern München

Zugänge:

Luis Diaz (FC Liverpool, Ablöse: 70 Mio. Euro)

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Tom Bischof (TSG Hoffenheim, Ablöse: 300.000 Euro)



Abgänge:

Mathys Tel (Tottenham Hotspur, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Adam Aznou (FC Everton, Ablöse: 9 Mio. Euro)

Frans Krätzig (RB Salzburg, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, Ablöse: 1,2 Mio. Euro)

Joao Palhinha (Tottenham, Leihgebühr: 5 Mio. Euro)

Bryan Zaragoza (Celta Vigo, Leihgebühr: 1 Mio. Euro)

Daniel Peretz (Hamburger SV, Leihgebühr: 250.000 Euro)

Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim, Leihe)

Maurice Krattenmacher (Hertha BSC, Leihe)

Tarek Buchmann (1.FC Nürnberg, Leihe)

Lovro Zvonarek (Grasshoppers Zürich, Leihe)

Eric Dier (AS Monaco, ablösefrei)

Leroy Sane (Galatasaray Istanbul, ablösefrei)

Thomas Müller (vereinslos, ablösefrei)