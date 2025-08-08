FC Bayern München: Toptalent Lennart Karl verlängert wohl langfristig

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Nun hat der Youngster wohl seinen Vertrag langfristig verlängert.

Erfreuliche Nachrichten vom FC Bayern. Laut "Sky" hat Youngster Lennart Karl seinen Kontrakt beim Rekordmeister langfristig verlängert.

Demnach unterzeichnete der 17-Jährige seinen Vertrag am heutigen Freitag - in Anwesenheit seines Beraters Michael Ballack.

In der kommenden Saison soll Karl Teil der ersten Mannschaft sein, weshalb für den Mittelfeldspieler auch keine Leihe zu einem anderen Klub angestrebt wird. Auch deswegen bindet der Rekordmeister den 17-Jährigen nun wohl langfristig.