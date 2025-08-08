Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München: Toptalent Lennart Karl verlängert wohl langfristig

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 16:53 Uhr
  • ran.de

Lennart Karl gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Nun hat der Youngster wohl seinen Vertrag langfristig verlängert.

Erfreuliche Nachrichten vom FC Bayern. Laut "Sky" hat Youngster Lennart Karl seinen Kontrakt beim Rekordmeister langfristig verlängert.

Demnach unterzeichnete der 17-Jährige seinen Vertrag am heutigen Freitag - in Anwesenheit seines Beraters Michael Ballack.

In der kommenden Saison soll Karl Teil der ersten Mannschaft sein, weshalb für den Mittelfeldspieler auch keine Leihe zu einem anderen Klub angestrebt wird. Auch deswegen bindet der Rekordmeister den 17-Jährigen nun wohl langfristig.

FC Bayern: Karl brilliert bei Telekom-Cup

Zuletzt konnte der deutsche U-Nationalspieler vor allem in der U19 der Münchner auf sich aufmerksam machen. Im Testspiel gegen Tottenham Hotspur setzte er jedoch auch bei den Profis ein erstes Ausrufezeichen: Per sehenswertem Schlenzer traf Karl zum zwischenzeitlichen 3:0 für den FC Bayern.

Bereits nach dem 4:0-Sieg beim Telekom-Cup signalisierte Max Eberl, dass man weit fortgeschritten in den Gesprächen über einen neuen Vertrag sei. "Es sieht sehr gut aus," lauteten die Worte des Sportvorstandes.

