Florian Wirtz hat sich trotz des Werbens vom FC Bayern für einen Wechsel nach Liverpool entschieden. Nun kommen wohl weitere Hintergründe ans Licht. Der FC Bayern München hat sich schon früh im Transfersommer 2025 einen Korb eingefangen. Der heiß umworbene Florian Wirtz hat dem deutschen Rekordmeister abgesagt und ist stattdessen von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt. FC Bayern verlängert wohl mit Top-Talent - Lennart Karl bleibt in München

Bayern-Noten vs. Spurs: Luis Diaz mit Luft nach oben, Youngster glänzen Wie nun ein Bericht der "Bild" enthüllt, könnte dies auch daran gelegen haben, dass Wirtz nach den Gesprächen mit Bayern-Coach Vincent Kompany nicht überzeugt war, mit dem Schritt an die Isar seine Karriere entscheidend voranbringen zu können.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Scheiterte der Wirtz-Transfer auch an Musiala? Demnach sei in den Gesprächen von Kompany mit Wirtz vonseiten des Belgiers sehr oft die Rede von den Plänen des Trainers mit ihm und eben FCB-Star Jamal Musiala gewesen. Franz Beckenbauer Supercup: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern live in SAT.1, ran.de und im kostenlosen Livestream auf Joyn "Angeblich soll sich Vincent Kompany in den Gesprächen sehr, sehr bemüht haben. Aber er muss wohl immer von Musiala UND Wirtz gesprochen haben. 'Du und der Musiala sollen das so machen' und Musiala hier, Musiala da", so "Bild"-Reporter Christian Falk.

Anzeige

Anzeige

FC Liverpool mit anderer Strategie bei Florian Wirtz Anders soll sich das Gespräch von Wirtz mit Liverpool-Coach Arne Slot dargestellt haben. "Slot hat wohl nur von Wirtz gesprochen und keinen anderen Liverpool-Stars. Du bist meine klare Nummer eins im Mittelfeld. Und das soll am Ende den Ausschlag gegeben haben", sagte Falk. Dieser Umstand könnte letztlich auch eine wichtige Rolle im Poker um Wirtz gespielt haben, der den Münchner absagte und stattdessen zum englischen Meister wechselte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen