Florian Wirtz: Sagte er dem FC Bayern München wegen Vincent Kompany und Jamal Musiala ab?
- Aktualisiert: 08.08.2025
- 12:57 Uhr
- ran.de
Florian Wirtz hat sich trotz des Werbens vom FC Bayern für einen Wechsel nach Liverpool entschieden. Nun kommen wohl weitere Hintergründe ans Licht.
Der FC Bayern München hat sich schon früh im Transfersommer 2025 einen Korb eingefangen.
Der heiß umworbene Florian Wirtz hat dem deutschen Rekordmeister abgesagt und ist stattdessen von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.
Wie nun ein Bericht der "Bild" enthüllt, könnte dies auch daran gelegen haben, dass Wirtz nach den Gesprächen mit Bayern-Coach Vincent Kompany nicht überzeugt war, mit dem Schritt an die Isar seine Karriere entscheidend voranbringen zu können.
FC Bayern: Scheiterte der Wirtz-Transfer auch an Musiala?
Demnach sei in den Gesprächen von Kompany mit Wirtz vonseiten des Belgiers sehr oft die Rede von den Plänen des Trainers mit ihm und eben FCB-Star Jamal Musiala gewesen.
"Angeblich soll sich Vincent Kompany in den Gesprächen sehr, sehr bemüht haben. Aber er muss wohl immer von Musiala UND Wirtz gesprochen haben. 'Du und der Musiala sollen das so machen' und Musiala hier, Musiala da", so "Bild"-Reporter Christian Falk.
FC Liverpool mit anderer Strategie bei Florian Wirtz
Anders soll sich das Gespräch von Wirtz mit Liverpool-Coach Arne Slot dargestellt haben. "Slot hat wohl nur von Wirtz gesprochen und keinen anderen Liverpool-Stars. Du bist meine klare Nummer eins im Mittelfeld. Und das soll am Ende den Ausschlag gegeben haben", sagte Falk.
Dieser Umstand könnte letztlich auch eine wichtige Rolle im Poker um Wirtz gespielt haben, der den Münchner absagte und stattdessen zum englischen Meister wechselte.
Vincent Kompany stellte Nick Woltemade wohl konkrete Rolle in Aussicht
Kurios: Dem "Bild"-Bericht nach soll Kompany auch mit Nick Woltemade sehr detailliert über eine mögliche Rolle im Münchner Team gesprochen haben, eingebettet im Zusammenspiel mit Jamal Musiala und Harry Kane.
Dem Stuttgarter Stürmer, zuletzt ebenfalls ein Wunschspieler der Münchner, soll dies im Gegensatz zu Wirtz sehr gefallen haben. Allerdings scheint ein Woltemade-Transfer im Sommer 2025 nun endgültig vom Tisch zu sein.