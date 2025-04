Florian Wirtz zum FC Bayern München? "Genau so einen wollen wir natürlich auch bei Bayern haben"

Vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund äußern sich Ex-Teamkollege Josip Stanisic und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zur Personalie Florian Wirtz.

Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar

Florian Wirtz bleibt ein Thema bei Bayern München.

Wirtschaftlich könne man sich den Topstar von Bayer Leverkusen durchaus leisten, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen vor dem 2:2 gegen Borussia Dortmund.

Und in der Mannschaft würde man den Wechsel des Nationalspielers ebenfalls extrem begrüßen.

"Ich glaube, ganz Deutschland kann sich glücklich schätzen, so einen Spieler zu haben. Ich durfte es ein Jahr miterleben. Er ist ein einfach ein unfassbarer Spieler. Und nicht nur das, er will auch jedes Spiel gewinnen", erklärte Josip Stanisic nach der Partie am Mikro von ran, "Bild" und "Sport1":

"Genau so einen wollen wir natürlich auch bei Bayern haben."

Er habe Wirtz' Telefonnummer, ihn aber noch nicht kontaktiert, ergänzte der Bayern-Verteidiger, der in der vergangenen Saison mit dem Mittelfeldspieler in Leverkusen deutscher Meister geworden war.

"Aber natürlich würde ich mir auch wünschen, mit solch einem Spieler wieder zusammenzuspielen. Wir wissen natürlich, dass es nicht ganz so einfach ist. Unser Fokus geht jetzt erstmal auf das Spiel am Mittwoch und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert", so Stanisic.