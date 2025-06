Gefühlt alle paar Stunden gibt es neue Wasserstandsmeldungen um die Zukunft des 22-Jährigen. ran fasst die aktuellen Entwicklungen in der Causa Wirtz im News-Ticker zusammen.

Bleibt der DFB-Star über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen ? Davon geht ein Jahr nach dem Double-Gewinn kaum noch jemand aus. Sein Vertrag endet 2027 und zahlreiche Top-Klubs waren an dem deutschen Spielmacher interessiert.

Die Zukunft von Florian Wirtz ist derzeit in aller Munde.

Das Wichtigste in Kürze

Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen es rund zehn Millionen Euro sein. Die kommen durch die übliche Berater-Provision in Höhe von 10 Prozent des Gehalts zustande, hochgerechnet auf seinen Fünfjahresvertrag. Der Mittelfeldspieler soll bei den "Reds" 20 bis 22 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Dass Hans und Karin Wirtz ihren Sohn Florian beraten, ist nicht neu. Der Papa spricht in erster Linie mit den Klubs, die Mama kümmert sich um die Finanzen. Beide sollen jetzt für den Wechsel des Filius zum FC Liverpool ordentlich mitkassieren.

Der FC Liverpool und Bayer Leverkusen sollen sich über die finanziellen Modalitäten eines Transfers von Florian Wirtz geeinigt haben. Das berichtet "The Athletic".

+++ Update, 11. Juni, 06:19 Uhr: Darum profitiert Leverkusen von einer Ratenzahlung bei Wirtz +++

Nachdem gestern Abend mehreren Medienberichten zufolge eine komplette Einigung zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Liverpool über die Ablösemodalitäten erzielt wurde, berichtet die "BILD" jetzt über weitere Details.

Demnach sollen 140 Millionen Euro von den insgesamt 150 Millionen Euro garantiert an Bayer fließen. Die restlichen 10 Millionen können mit noch nicht näher bekannten Boni erreicht werden.

Ein weiteres spannendes Detail: Leverkusen profitiert davon, dass Liverpool die 140 Millionen Euro nicht auf einen Schlag zahlt, sondern mit Bayer wohl eine Ratenzahlung vereinbart hat.

Wenn der gesamte Betrag auf einmal ausgezahlt würde, müssten sie ihn noch im selben Jahr vollständig verwenden, andernfalls müsste der verbleibende Überschuss zunächst versteuert und anschließend an die Bayer AG weitergeleitet werden.

Durch die möglichen bzw. fixen Abgänge von u.a. Jeremie Frimpong, Odilon Kossounou oder Victor Boniface erwartet die Werkself rund 250 Millionen Euro an Transfereinnahmen. Durch das Strecken der Summe auf mehrere Jahre spart Leverkusen so mehrere Millionen Euro an Steuergeldern. Das tat man damals auch beim Deal von Kai Havertz, der für 100 Millionen Euro inklusive Boni zum FC Chelsea ging.