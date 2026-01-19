Frankfurter Trainersuche: Krösche hat klare Vorstellungen

Markus Krösche hat klare Vorstellungen bei seiner Suche nach einem neuen Coach für Eintracht Frankfurt. "Wir wollen schon jemanden als Trainer verpflichten, der offensiven und mutigen Fußball spielen lässt", sagte der Sportvorstand des Bundesligisten am Montag: "Und er muss die Bereitschaft haben, Spieler weiterzuentwickeln. Das sind die Kernaufgaben bei Eintracht Frankfurt."

Namen wollte Krösche "jetzt nicht diskutieren". Es gebe hinsichtlich einer Verpflichtung auch "keinen Zeitpunkt, den wir uns gesetzt haben". Dennoch werden bereits eine Menge Namen gehandelt. So sind unter anderem Marco Rose, Edin Terzic, Roger Schmidt, Sandro Wagner und sogar Xabi Alonso im Gespräch.

Die Verantwortlichen hatten am Sonntag auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und sich von Dino Toppmöller getrennt. Zunächst werden interimsweise U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen. Fußballlehrer Schmitt wird dabei die federführende Rolle innehaben. In der Königsklasse steht am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) das Gastspiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam an.

"Wir haben noch zwei Champions-League-Spiele. Wir haben noch die Möglichkeit, in die K.o.-Phase zu kommen", antwortete Krösche auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Toppmöller-Entlassung: "Zudem haben wir fast noch die komplette Rückrunde in der Bundesliga vor uns, um unser Ziel - das internationale Geschäft - weiter zu verfolgen."

Der Sportchef lobte noch einmal die Arbeit Toppmöllers und sieht sich nicht frei von Verantwortung. "Dino hat einen herausragenden Job gemacht", äußerte Krösche: "Wir hatten aber den Eindruck, dass sich das Trainerteam und die Mannschaft verkeilen. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach manchmal so. Dann schwindet die Überzeugung." Wenn ein Trainer entlassen werde, habe "jeder einen Anteil - auch ich, keine Frage. Wir sind jetzt alle in der Pflicht."

Neben Toppmöller müssen auch die bisherigen Assistenten Stefan Buck, Nélson da Silva Morgado und Xaver Zembrod "mit sofortiger Wirkung" gehen.