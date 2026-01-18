Vinicius Junior steht bei den Real-Fans nicht mehr sonderlich hoch im Kurs. Der Brasilianer wurde vor dem Levante-Spiel von den eigenen Fans ausgepfiffen und reagierte emotional. Im Jahr 2024 verpasste Vinicius Junior nur knapp den Ballon d'Or und wurde von den Anhängern frenetisch gefeiert. Seitdem ist aber gerade im Verhältnis zwischen dem Brasilianer mit den Real-Fans einiges zu Brüche gegangen. Beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Levante im heimischen Santiago Bernabéu pfiffen die eigenen Anhänger Vinicius Junior gnadenlos aus. Laut spanischen Medien begannen die Unmutsäußerungen bereits beim Warm-Up, ehe ein gnadenloses Pfeifkonzert ertönte, als vor dem Match sein Name aufgerufen wurde.

Real Madrid: Video zeigt traurigen Vinicius Junior Die Abneigung der Anhänger scheint dem Offensiv-Star ziemlich zuzusetzen. In einem von "Cadena SER" veröffentlichten Video sitzt der Real-Star vor Spielbeginn sichtlich frustriert auf einer Stufe im Spielertunnel und lässt den Kopf hängen. Real Madrid: Klub droht wohl eigenen Anhängern nach Alonso-Aus und Pokal-Pleite Kylian Mbappé versucht seinen Kollegen noch aufzumuntern und klopft ihm auf die Schultern, während Vinicius Junior sein Gesicht in den Händen vergräbt. Als ein Real-Mitarbeiter hinzukommt, streckt der Brasilianer kurz den Daumen nach oben, ehe er sich nachdenklich am Kopf kratzt. Eine Szene, die zu denken gibt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.

Im Anschluss zeigte Vinicius Junior ein solides, aber nicht außergewöhnliches Spiel, ehe er nach Abpfiff direkt in die Kabine stürmte, ohne den Fans noch einen weiteren Blick zuzuwerfen. Die Anhänger sollen sauer über das weinerliche Verhalten sein, welches der Offensiv-Star auf dem Platz an den Tag legt. Zudem wird er von einigen für den Rauswurf von Xabi Alonso verantwortlich gemacht. Wegen Alonso: Spielte Mbappe trotzt Verletzungsrisiko?

