Fussball news
Real Madrid: Vinicius Junior von eigenen Fans ausgepfiffen - Emotionale Szenen im Spielertunnel
- Veröffentlicht: 19.01.2026
- 00:09 Uhr
- ran.de
Vinicius Junior steht bei den Real-Fans nicht mehr sonderlich hoch im Kurs. Der Brasilianer wurde vor dem Levante-Spiel von den eigenen Fans ausgepfiffen und reagierte emotional.
Im Jahr 2024 verpasste Vinicius Junior nur knapp den Ballon d'Or und wurde von den Anhängern frenetisch gefeiert. Seitdem ist aber gerade im Verhältnis zwischen dem Brasilianer mit den Real-Fans einiges zu Brüche gegangen.
Beim 2:0-Sieg von Real Madrid gegen Levante im heimischen Santiago Bernabéu pfiffen die eigenen Anhänger Vinicius Junior gnadenlos aus.
Laut spanischen Medien begannen die Unmutsäußerungen bereits beim Warm-Up, ehe ein gnadenloses Pfeifkonzert ertönte, als vor dem Match sein Name aufgerufen wurde.
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
Real Madrid: Video zeigt traurigen Vinicius Junior
Die Abneigung der Anhänger scheint dem Offensiv-Star ziemlich zuzusetzen. In einem von "Cadena SER" veröffentlichten Video sitzt der Real-Star vor Spielbeginn sichtlich frustriert auf einer Stufe im Spielertunnel und lässt den Kopf hängen.
Kylian Mbappé versucht seinen Kollegen noch aufzumuntern und klopft ihm auf die Schultern, während Vinicius Junior sein Gesicht in den Händen vergräbt. Als ein Real-Mitarbeiter hinzukommt, streckt der Brasilianer kurz den Daumen nach oben, ehe er sich nachdenklich am Kopf kratzt. Eine Szene, die zu denken gibt.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Im Anschluss zeigte Vinicius Junior ein solides, aber nicht außergewöhnliches Spiel, ehe er nach Abpfiff direkt in die Kabine stürmte, ohne den Fans noch einen weiteren Blick zuzuwerfen.
Die Anhänger sollen sauer über das weinerliche Verhalten sein, welches der Offensiv-Star auf dem Platz an den Tag legt. Zudem wird er von einigen für den Rauswurf von Xabi Alonso verantwortlich gemacht.
Vinicius Junior vor Real-Abschied? Haaland soll kommen
Zuletzt wurde in den spanischen Medien gemutmaßt, dass durch den Alonso-Abgang der Weg bezüglich einer Verlängerung mit Vinicius Junior frei sei.
Das Tischtuch zwischen dem Spieler und den Fans scheint allerdings zerschnitten zu sein. Sollte der Brasilianer fußballerisch seine Topform wiederfinden, kann das Pendel auch schnell wieder kippen, jedoch ist das kaum vorhersehbar.
Real Madrid soll derweil laut "Sky" ein 500-Millionen-Euro-Parket für Erling Haaland vorbereiten. Gelingt es Real, den Norweger von Manchester City zu verpflichten, könnte ein Verkauf von Vinicius Junior die Folge sein.
Die klar bessere Ausgangslage hätte aber der Premier-League-Klub, zumal Haaland bis 2034 gebunden ist. Vinicius Junior hat hingegen nur noch bis 2027 Vertrag.