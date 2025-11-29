Matchwinner Luis Diaz ist nicht nur wegen seiner Tore wie beim 3:1 gegen St. Pauli eine echte Bereicherung für Bayern München. Ein Kommentar. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Es hätte das ernüchternde Ende einer ernüchternden Woche werden können. Der FC Bayern, deutlich angeschlagen nach der ersten Saisonniederlage am Mittwoch beim FC Arsenal, mühte sich 93 Minuten mehr schlecht als recht gegen das zuvor achtmal in Folge sieglose Kellerkind FC St. Pauli. Bayern-Noten: Neuer patzt erneut, Diaz rettet müden FCB

FC Bayern München: Fans stellen sich mit Banner gegen Uli Hoeneß

FC Bayern verabschiedet Champions-League-Held Kingsley Coman Doch dann hatte Joshua Kimmich seine beste Aktion und schlug eine wunderbare Flanke auf Luis Diaz, die dieser mit der Schulter zum 2:1 über die Linie drückte. Es war die entscheidende Szene des Spiels, auch wenn Nicolas Jackson drei Minuten später noch den 3:1-Endstand folgen ließ.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Statt den Monat frustriert zu beenden, ging der FCB sogar als Sieger aus dem Spieltag hervor, denn durch den elften Dreier im zwölften Saisonspiel baute die Mannschaft von Vincent Kompany ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig um zwei weitere Punkte aus.

- Anzeige -

FC Bayern: Auf Luis Diaz trifft ein alter Spruch von Oliver Kahn zu Matchwinner der müden Münchner war nicht nur wegen seines Treffers eindeutig Luis Diaz. Auch, weil er mit seiner akrobatischen Vorlage auf Raphael Guerreiro maßgeblichen Anteil am wichtigen Ausgleich kurz vor der Pause hatte. Dabei stand das Tor sinnbildlich für den Spielstil des Kolumbianers: Nach einem leichten Rempler bereits am Boden liegend, schaltete Diaz am schnellsten und legte per Hacke auf den freistehenden Torschützen auf. "Weiter, immer weiter" - auf kaum einen Profi aus dem aktuellen Bayern-Kader passt der alte Spruch von Oliver Kahn derzeit so gut wie auf den Sommer-Neuzugang aus Liverpool. Selbst, wenn er am Boden liegt, gibt er nicht auf und ist erst zufrieden, wenn der Ball im Tor liegt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Luis Diaz: Schon jetzt mehr Treffer als Coman, Gnabry und Müller im Vorjahr Bereits elf Treffer (plus sechs Assists) hat er in seinen 17 Pflichtspielen in Meisterschaft, Pokal und Champions League für den deutschen Rekordmeister erzielt – schon jetzt mehr als in der kompletten Vorsaison der am Samstag verabschiedete Kingsley Coman, Serge Gnabry (beide sieben Tore) sowie Thomas Müller (sechs). Und nur zwei weniger als "Vorgänger" Leroy Sane (13). Doch nicht nur die Anzahl spricht dafür, dass die stattlichen 67,5 Millionen Euro Ablöse an den FC Liverpool für Diaz gut angelegt waren. Es ist vor allem sein Kampfgeist, der ihn auszeichnet.

FC Bayern: Manuel Neuer in der Krise? Fans schlagen Alarm für WM 2026

- Anzeige -

Luis Diaz: Darum sind die Bosse begeistert "Er ist ja erstmal ein exzellenter Fußballer, zum anderen ein unheimlicher Arbeiter, der nach hinten und nach vorne arbeitet, der die Abwehr des Gegners permanent beschäftigt", analysierte Bayern-Präsident Herbert Hainer nach dem Spiel gegen St. Pauli treffend: "Und irgendwann reißen dann die Löcher auf und so hat er auch noch das Tor gemacht zum 2:1." Ähnlich lobend äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund, der den Stürmer als "absoluten Winner-Typen" bezeichnete: "Es ist richtiger Top-Transfer für uns, weil er mit seiner Mentalität der Mannschaft richtig guttut. Das kann man nicht lernen." Auch wenn ihm am Samstag nicht alles gelang: Diaz steckte wie gewohnt nie auf und in seinen guten Szenen konnte man erkennen, wie sehr er mit dieser Mentalität den Bayern bei Arsenal hätte helfen können.

- Anzeige -