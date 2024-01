Kingsley Coman

Der Franzose verletzte sich am 19. Spieltag der Bundesliga bei Bayerns 3:2-Sieg im Derby in Augsburg. Er zog sich einen Innenbandriss zu und wird damit längere Zeit ausfallen. In der laufenden Saison fehlte Kingsley Coman zuvor bereits wegen muskulärer Probleme und eines Muskelfaserrisses für insgesamt 23 Tage. © MIS