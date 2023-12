Gareth Southgate adelt Harry Kane: "Fantastischer Torjäger und brillanter Profi"

Anzeige

Harry Kane bricht beim FC Bayern einen Rekord nach dem anderen. Doch Englands Nationalcoach wundert das nicht, wie er ran verraten hat.

Von Martin Volkmar

Zum ersten Mal seit fast zwei Monaten hat Harry Kane am Wochenende in der Bundesliga nicht getroffen.

Was allerdings nicht an der Leistung des Torjägers lag, sondern am Schneechaos in Südbayern, dem das Duell des FC Bayern gegen Union Berlin am Samstag zum Opfer fiel.

Denn wenn Kane auf dem Platz stand, hat er zuletzt immer getroffen, gerade mal in vier seiner 17 Pflichtspiele ging er leer aus. Und mit 22 Treffern in Bundesliga und Champions League ist der 30-Jährige derzeit der mit Abstand beste Stürmer in Europas Topligen.

Darüber hinaus würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei einem Beibehalten seiner momentanen Quote von 1,5 Treffern pro Ligapartie am Ende der Saison mit hochgerechnet 51 Toren bei weitem den Rekord von Robert Lewandowski (41 Tore) übertreffen.