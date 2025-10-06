Hamburger SV: Premier-League-Power macht den HSV erfolgreich

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Die Kritik an Vereinsboss Stefan Kuntz und Trainer Merlin Polzin wuchs von Tag zu Tag. Der Umbruch drohte zu einem Desaster zu werden. Schlüsselspieler wie Davie Selke oder Ludovit Reis gingen. Elf neue Spieler wurden geholt. Die Idee dahinter: Der HSV wollte nicht mehr auf Ballbesitz setzen, sondern auf ein schnelles Umschaltspiel. Schließlich, so die Überlegung, würde man in der Bundesliga auf dominantere Gegner treffen. Klingt nachvollziehbar. Nur war eben die Skepsis groß, ob dieser Plan aufgehen würde - bis jetzt. Mit dem 4:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 hat der HSV die Fans in Ekstase versetzt. Die neue Strategie des HSV ging perfekt auf: Nur 35 Prozent Ballbesitz, dafür aber eine hohe Effektivität mit zwei Treffern in den ersten zehn Minuten. Die Abwehr? Plötzlich eine Festung! Nur ein Gegentreffer wurde in den vergangenen drei Spielen zugelassen. Mit sieben Punkten aus diesen drei Partien rückte der HSV auf Tabellenplatz 9 vor. Selbst die größten Optimisten unter den HSV-Fans fragen sich plötzlich: Was ist nur mit dieser Mannschaft los?

Anzeige

HSV hat sich "für einen bestimmten Weg entschieden" "Der Saisonstart war schwierig, weil wir ein neues Team haben", erklärte Nicolás Capaldo auf Nachfrage von ran: "Ich denke, wir stehen jetzt kompakter. Alle folgen mehr dem Trainerkonzept. Wir vertrauen einander mehr. Man sieht, dass wir eine Mannschaft sind, gegen die es schwer ist, Tore zu erzielen." Jonas Meffert, der bereits seit Sommer 2021 für den HSV spielt und aufgrund des Umbruchs vom Stammspieler zum Einwechselspieler degradiert wurde, sieht das ähnlich. "Wir haben uns für einen bestimmten Weg entschieden, den alle voll und ganz mitgehen", so der Mittelfeldspieler. Und weiter: "Dazu gehörte eben, dass wir uns ein bisschen finden müssen - neues System, viele neue Spieler. In der Saisonvorbereitung hatten wir sehr viele gute Gegner und haben häufig verloren. Viele dachten schon: Oje. Aber es war wichtig für den Prozess, gegen gute Gegner gespielt zu haben. Dadurch haben wir uns schneller gefunden." Trotz des Umbruchs scheint der HSV - und das ist gerade für einen Aufsteiger sehr entscheidend, als Mannschaft zu funktionieren. Trainer Polzin stellte klar: "Wenn wir alle in eine Richtung laufen, dann können wir erfolgreich sein. Wenn wir es nicht tun, dann wird es in keinem Bundesligaspiel funktionieren."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Olise-Schreck? Toppmöller schwärmt von Brown