Für Davide Ancelotti (36) war das Engagement beim brasilianischen Klub Botafogo Rio de Janeiro die erste Station als Cheftrainer. Den Vertrag bis 2026 wird er aber nicht erfüllen.

Stattdessen ist nach fünf Monaten schon wieder Schluss für den Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti.

In einer Mitteilung erklärt der Klub: "Botafogo gibt bekannt, dass Davide Ancelotti nicht länger Trainer der ersten Mannschaft ist. Auch Fitnesstrainer Luca Guerra sowie die Co-Trainer Luis Tevenet und Andrew Mangan verlassen den Verein."

Angeblich soll aber Ancelotti selbst die Bosse darüber informiert haben, gehen zu wollen.

Welche Gründe könnte der Abgang haben?