Brasilien: Sohn von Carlo Ancelotti nach nur fünf Monaten entlassen
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 11:11 Uhr
Für Davide Ancelotti (36) war das Engagement beim brasilianischen Klub Botafogo Rio de Janeiro die erste Station als Cheftrainer. Den Vertrag bis 2026 wird er aber nicht erfüllen.
Stattdessen ist nach fünf Monaten schon wieder Schluss für den Sohn von Trainer-Legende Carlo Ancelotti.
In einer Mitteilung erklärt der Klub: "Botafogo gibt bekannt, dass Davide Ancelotti nicht länger Trainer der ersten Mannschaft ist. Auch Fitnesstrainer Luca Guerra sowie die Co-Trainer Luis Tevenet und Andrew Mangan verlassen den Verein."
Angeblich soll aber Ancelotti selbst die Bosse darüber informiert haben, gehen zu wollen.
Welche Gründe könnte der Abgang haben?
Durchwachsene Bilanz
Der Verein schreibt weiter: "Wir danken Ancelotti für seine Professionalität und sein Engagement während seiner Zeit als Trainer und Teil der Botafogo-Familie. Botafogo wünscht ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Herausforderungen."
Nach gutem Start mit fünf Siegen lief es für Botafogo mit Ancelotti nicht so rund: Von 33 Spielen gewann der Klub aus Rio 15, wurde 6. in der Meisterschaft, mit 16 Punkten Rückstand auf Flamengo.
Im brasilianischen Pokal schied Botafogo im Viertelfinale aus, im Copa Libertadores (der Champions League Südamerikas) schon im Achtelfinale.
Davor war Davide Ancelotti Co-Trainer seines Vaters – sei es beim FC Bayern (2016-2017), bei Real Madrid (2021 bis 2025) oder bei der brasilianischen Nationalmannschaft (für einen Monat).
Wie wird es für Davide Ancelotti weitergehen?