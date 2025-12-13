Verteidiger Luka Vuskovic ist mit nur 18 Jahren einer der Topspieler des Hamburger SV. Eigentlich ist er nur ausgeliehen - doch der Wunsch, mit seinem wegen Dopings gesperrten Bruder zusammen für die "Rothosen" zu spielen, macht dem Verein Hoffnung auf einen längeren Verbleib.

Shootingstar Luka Vuskovic hat den Fans des Hamburger SV Hoffnungen auf einen Verbleib gemacht. "Es ist mein Traum, mit meinem Bruder beim HSV zusammenzuspielen. Dafür würde ich alles geben", sagte der 18 Jahre alte Verteidiger dem "Hamburger Abendblatt". Bis Saisonende ist Vuskovic vom englischen Erstligisten Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Sein Bruder Mario Vuskovic ist noch bis November 2026 aufgrund einer positiven Dopingprobe gesperrt. Er habe mit Mario noch nicht konkret über einen gemeinsamen Einsatz gesprochen, sagte Luka Vuskovic, "weil es noch sehr weit weg ist. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."