Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Hamburger SV hat auswärts in der Bundesliga ein "Heimspiel" - bis zu 15.000 Fans reisen mit

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 12:03 Uhr
  • Oliver Jensen

Auch wenn dem Hamburger SV am Samstag ein Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim bevorsteht, dürften die HSV-Fans in der Überzahl sein.

von Oliver Jensen

Der Hamburger SV ist vor allem in den Heimspielen stark. 13 der 15 Punkte in der laufenden Saison wurden vor den eigenen Fans geholt.

Umso erfreulicher aus Sicht des Aufsteigers, dass sie in dieser Saison gefühlt ein 18. Heimspiel haben - und zwar am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr im Liveticker auf ran).

Der HSV erwartet für das Auswärtsspiel 12.000 bis 15.000 mitreisende Fans. Um das einmal einzuordnen: Das Stadion der TSG fasst 30.150 Zuschauer. Der Zuschauerschnitt in der laufenden Saison liegt bei 26.841. Es ist also davon auszugehen, dass mehr HSV-Fans als Hoffenheim-Anhänger in der Arena sein werden.

HSV ist hungrig und will mehr als einen Punkt in Hoffenheim

"Es wird sicherlich ein gefühltes Heimspiel werden. Vielleicht ist das ein gutes Omen, um die Serie zu brechen", sagte Trainer Merlin Polzin über die bisherige Auswärtsmisere.

"Der Auftrag an mich, die Mannschaft und alle ist, dass wir auswärts nicht nur hinfahren, um die Stadien zu besichtigen, sondern auch, um erfolgreich zu sein. Wir sind hungrig, nicht nur mit einem Punkt nach Hause zu fahren, sondern auch mal mit mehr."

Der HSV ist nicht der erste Klub, der die Sinsheimer Arena erobert. In dieser Saison reisten bereits 13.000 Frankfurter, 10.000 Bayern-Fans und 15.000 Kölner an (Quelle: diefalsche9.de). Jedes Mal war das Stadion dadurch ausverkauft.

