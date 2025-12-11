Borussia Dortmund will Nico Schlotterbeck unbedingt halten. Für eine Vertragsverlängerung soll der BVB angeblich tief in die Tasche greifen. Deutlicher tiefer als gedacht.

Es ist kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund den Vertrag mit Nico Schlotterbeck vorzeitig verlängern will. Das Arbeitspapier des Abwehrchefs läuft noch bis 2027.

Damit der Nationalspieler seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt setzt, muss der BVB das Gehalt deutlich erhöhen.

Wie die "Bild" berichtet, sollen die Dortmunder dabei durchaus "All-in" gehen. Aktuell soll Schlotterbeck fünf Millionen Euro verdienen.

War zuvor von einer Verdopplung die Rede, um ihn von einem längerfristigen Verbleib zu überzeugen, soll laut dem Bericht intern nun sogar über 14 Millionen Euro getuschelt werden. Inklusive Boni. Eine Ansage wäre die Zahl trotzdem. Schlotterbeck wäre damit in Dortmund der Topverdiener.

Warum der BVB den 26-Jährigen unbedingt halten möchte, liegt nicht nur an seinen Leistungen.