Borussia Dortmund: Arsenal beobachtet offenbar BVB-Leihgabe Diant Ramaj - News und Gerüchte

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 12. Dezember, 07:21 Uhr: Arsenal beobachtet angeblich BVB-Leihgabe +++ Wie "RTL" berichtet, soll der FC Arsenal großes Interesse an BVB-Keeper Diant Ramaj zeigen. Der Schlussmann, der vor der Saison zu Borussia Dortmund gewechselt war, spielt aktuell auf Leihbasis beim 1. FC Heidenheim. Demnach sollen Scouts den ehemaligen Keeper von Eintracht Frankfurt bereits mehrfach beobachtet haben und als mögliche Nummer zwei hinter David Raya sehen. Konkrete Gespräche soll es jedoch noch nicht gegeben haben. Ramaj hat beim BVB einen Vertrag bis 2029.

+++ 11. Dezember, 07:36 Uhr: Großes Interesse an Emre Can +++ Wie geht es weiter für Emre Can bei Borussia Dortmund? Wie die "Bild" berichtet, baggern gleich drei Klubs aus der Türkei um den Defensivmann des BVB. Demnach sollen mit Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas die drei größten Klubs aus Istanbul Interesse an Can zeigen. Im Winter bereits wollen die drei Klubs wohl bereits Angebote machen.

Allerdings: Can will laut des Berichts auch in Zukunft weiter in Dortmund spielen. Auch Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen großes Interesse an einer Verlängerung haben, Can sei wichtig für die Kabine und die Mannschaft.

+++ 05. Dezember, 07:09 Uhr: Auch Barcelona soll nun an Schlotterbeck interessiert sein +++ Es wird langsam eng in Sachen vorzeitiger Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund. Nur noch ein halbes Jahr haben beide Seiten Zeit, um ein neues Arbeitspapier zu unterschreiben, bevor der Abwehrspieler in sein letztes Vertragsjahr geht. Doch Schlotterbeck sendet zumindest öffentlich noch keine Signale dahingehend, dass er unbedingt in Dortmund bleiben will. Dafür wird nun ein neuer Interessent für den Nationalspieler ins Spiel gebracht. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, verfolge der FC Barcelona sehr konkrete Pläne mit dem 26-Jährigen. Barcas Trumpf könnte Trainer Hansi Flick sein, bei dem Schlotterbeck im DFB-Team 2022 debütierte. Allerdings plagen den Verein nach wie vor horrende Finanzsorgen, die es ihm im Poker um den BVB-Star nicht einfacher machen. Die kolportierte Mindestforderung von 40 Millionen Euro dürfte Barca kaum stemmen können oder wollen. Deswegen bleiben wohl Real Madrid und der FC Bayern Favoriten auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Der FC Liverpool soll nach Informationen der "Sport Bild" hingegen nicht mehr interessiert sein. Beim BVB wiederum könne man sich auch vorstellen, Schlotterbeck 2027 ablösefrei gehen zu lassen - jedoch nur, wenn der Verein auch in der nächsten Saison auf die Einnahmen in der Champions League zurückgreifen könne. BVB: Nico Schlotterbeck - Die Wechsel-Optionen des Dortmunders

+++ 01. Dezember, 09:40 Uhr: Kehl will Talent langfristig an den BVB binden +++ Aaron Anselmino spielt beim BVB eine immer größere Rolle. Der Argentinier steuerte beim Champions-League-Spiel gegen Villareal einen Assist bei, gegen Leverkusen erzielte er sogar einen Treffer. Die guten Leistungen von Anselmino führen jetzt dazu, dass Sebastian Kehl offen über einen langfristigen Verbleib des 20-Jährigen spricht und Gespräche mit Chelsea ankündigt: "Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea." Anselmino ist momentan für ein Jahr an den BVB ausgeliehen, offiziell besitzen die Dortmunder keine Ausstiegsklausel. Der FC Chelsea hat den Argentinier im Sommer letzten Jahres für 16,4 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtet. Der Vertrag bei den Blues läuft bis 2031.

+++ 29. November, 21:41 Uhr: Kehl räumt mit kuriosem Wolfsburg-Gerücht auf +++ Sebastian Kehl hat sich am Samstagabend nach dem Sieg des BVB im Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen zu Gerüchten um ein angebliches Interesse vom VfL Wolfsburg geäußert. "Grundsätzlich ist das ja erstmal etwas Positives, wenn anderen auffällt, wenn man möglicherweise gute Arbeit leistet", sagte Dortmunds Sportdirektor bei "Sky": "Aber nein, es gab keine Gespräche. Demnach habe ich mich damit auch nicht beschäftigt." Nachdem sich die "Wölfe" als Reaktion auf den schwachen Saisonstart von Sportdirektor Sebastian Schindzielorz getrennt hatten, kursierte in Wolfsburg auch Kehls Name, wenn es um die Neubesetzung des Postens ging. Nach Informationen der "Bild" soll der 45-Jährige sogar der Wunschkandidat in Wolfsburg gewesen sein. Allerdings, so hieß es, würde er nur bei einem Angebot auf Vorstands- oder Geschäftsführer-Ebene schwach werden. Auf diese Spekulationen hat Kehl selbst nun eine eindeutige Antwort gegeben. Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: BVB-Noten

+++ 29. November, 15:40 Uhr: Versprechen gebrochen? BVB-Youngster will wohl weg +++ Im zurückliegenden Sommer wollte Youngster Cole Campbell den BVB in Richtung VfB Stuttgart verlassen. Doch die Schwarz-Gelben lehnten ein Angebot des DFB-Pokalsiegers ab. Dem 19-Jährigen sollen laut "Sky" in diesem Zuge einige Versprechen gemacht, in den Monaten danach aber nicht eingehalten worden sein. Entsprechend frustriert soll der US-Amerikaner inzwischen sein. In der aktuellen Saison kam er nur zweimal zum Einsatz, einmal in der Bundesliga und einmal in der Regionalliga West. Jüngst wurde Campbell von Trainer Niko Kovac nicht einmal beim 4:0-Sieg in der Champions League gegen Villarreal eingewechselt, was wohl im Verein für Irritationen sorgte. Dem Bericht zufolge will der Angreifer das Kapitel Dortmund nun im Winter endgültig beenden. Interessenten soll es dabei genügend geben, genannt werden dabei unter anderem Club Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg und der FC Midtjylland.

