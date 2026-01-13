Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Hamburger SV: Nachfolge von Stefan Kuntz - wildert der HSV bei Bundesliga-Klub?
- Aktualisiert: 14.01.2026
- 11:30 Uhr
Der Aufsteiger Hamburger SV sucht nach der Trennung von Stefan Kuntz einen neuen Sportvorstand.
Nach der Vertragsauflösung des Hamburger SV zum Jahresanfang mit dem bisherigen Sportvorstand Stefan Kuntz sucht der Aufsteiger nach einem Nachfolger für den 63-Jährigen.
Wie nun "Sky" berichtet, soll Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ein Kandidat beim HSV sein. Dem Bericht nach diskutiere der Aufsichtsrat der Hanseaten die Personalie Kehl.
Direkten Kontakt zwischen den Verantwortlichen des HSV und Kehl soll es allerdings bislang noch nicht gegeben haben.
Der Vertrag des 45-Jährigen in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2027. In Dortmund galt Kehl zuletzt durchaus als umstrittene Personalie, dennoch unterzeichnete er einen neuen Vertrag.
Dennoch sei auch eine interne Nachfolge-Regelung nach dem Ausscheiden von Kuntz möglich. Dem Bericht nach fühle sich der aktuelle Allein-Vorstand Eric Huwer durchaus bereit, künftig noch mehr Verantwortung beim Traditionsverein von der Elbe zu übernehmen.