Hamburger SV: Nachfolge von Stefan Kuntz - wildert der HSV bei Bundesliga-Klub?

Der Aufsteiger Hamburger SV sucht nach der Trennung von Stefan Kuntz einen neuen Sportvorstand.

Nach der Vertragsauflösung des Hamburger SV zum Jahresanfang mit dem bisherigen Sportvorstand Stefan Kuntz sucht der Aufsteiger nach einem Nachfolger für den 63-Jährigen.

Wie nun "Sky" berichtet, soll Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ein Kandidat beim HSV sein. Dem Bericht nach diskutiere der Aufsichtsrat der Hanseaten die Personalie Kehl.

Direkten Kontakt zwischen den Verantwortlichen des HSV und Kehl soll es allerdings bislang noch nicht gegeben haben.