Union Berlin: Neuer Vertrag für Steffen Baumgart

Union Berlin setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie. Die Köpenicker verkündeten am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Baumgart.

Der 54-Jährige, der für Union auch als Spieler aufgelaufen war, hatte das Amt im Januar 2025 übernommen und die Berliner wieder ins gesicherte Mittelfeld der Bundesliga geführt.

"Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball", sagte Baumgart: "Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiß. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen."

Union belegt nach 16 Spielen den neunten Tabellenplatz (22 Punkte). Am Donnerstag (20.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) gastieren die Berliner beim FC Augsburg.