- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, ran.de und joyn

Union Berlin: Neuer Vertrag für Steffen Baumgart

Union Berlin setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie. Die Köpenicker verkündeten am Mittwoch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Baumgart.

Der 54-Jährige, der für Union auch als Spieler aufgelaufen war, hatte das Amt im Januar 2025 übernommen und die Berliner wieder ins gesicherte Mittelfeld der Bundesliga geführt.

"Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball", sagte Baumgart: "Union steht für Zusammenhalt und eine konsequente Haltung auf dem Platz, die ich sehr zu schätzen weiß. Wir haben eine stabile Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen und erfolgreich sein wollen."

Union belegt nach 16 Spielen den neunten Tabellenplatz (22 Punkte). Am Donnerstag (20.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) gastieren die Berliner beim FC Augsburg.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Horst Heldt lobt Steffen Baumgart

Lob für seine Arbeit erhielt Baumgart von Horst Heldt, dem Berliner Geschäftsführer Profifußball Männer.

"Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Heldt: "Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen."

40th Anniversary of 'Night of Seville'
News

Köln-Ikone über Bayern: "... dann nehmen die dich auseinander"

  • 14.01.2026
  • 12:15 Uhr
2250504716
News

Kommentar: Kölns Umgang mit El Mala ist nicht nachvollziehbar

  • 14.01.2026
  • 12:12 Uhr
imago images 1062159619
News

Warum spielt die Bundesliga diese Woche donnerstags?

  • 14.01.2026
  • 11:35 Uhr
2201346220
News

HSV: Brisantes Gerücht um Kuntz-Nachfolge

  • 14.01.2026
  • 11:30 Uhr
Givairo Read, Feyenoord RotterdamUpdate
News

Neues Top-Transferziel? FC Bayern will wohl Außenverteidiger

  • 14.01.2026
  • 10:38 Uhr
Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga
News

BVB: Pfiffe berechtigt - aber einer ist unersetzlich

  • 14.01.2026
  • 10:23 Uhr
Amiri
News

Mainz 05 gewinnt Kellerduell: Neue Hoffnung im Abstiegskampf

  • 14.01.2026
  • 10:12 Uhr
Guirassy
News

Guirassy trifft als Joker: Dortmund mit klarem Sieg gegen Bremen

  • 14.01.2026
  • 10:11 Uhr
Leon Goretzka traf zuletzt gegen Wolfsburg
News

Medien: AC Mailand erwägt Goretzka als Modric-Nachfolger

  • 14.01.2026
  • 09:58 Uhr

BVB: Guirassy und Silva ab jetzt Doppelspitze? Kovac reagiert

  • Video
  • 02:05 Min
  • Ab 0