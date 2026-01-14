Hamburger SV: Der Bundesliga droht potenziell die nächste Spielabsage

Die Bundesliga-Partie Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen musste wegen tauendem Schnee auf dem Stadiondach abgesagt werden. Nun droht wohl die nächste Absage.

Viele Fans waren am Dienstagabend bereits auf dem Weg ins Volksparkstadion, als eine plötzliche Eilmeldung kam: Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen kann nicht stattfinden. Grund war nicht wie bei zwei Partien am vergangenen Wochenende Kälte, sondern das plötzliche Tauwetter.

Eine große Menge Wasser sammelte sich auf dem Dach des HSV-Stadions - Einsturzgefahr war laut Statikern nicht auszuschließen. Bereits am Wochenende steht nun das nächste Hamburger Heimspiel an, doch das Wetter spielt immer noch nicht mit.

Schnee und Tauwasser bereiten dem Hamburger SV weiterhin Sorgen. Nun wackelt wohl auch die Austragung des nächsten Bundesliga-Spiels im Volkspark-Stadion gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag.

"Es haben sich auch an anderen Stellen des Daches Tauwasser-Ansammlungen und weitere Punktlasten entwickelt, auch aufgrund des nun einsetzenden Regens", erklärte Stadion-Direktor Daniel Nolte beim "NDR".