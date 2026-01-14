NAch Leverkusen-Chaos
Hamburger SV: Der Bundesliga droht potenziell die nächste Spielabsage
- Aktualisiert: 14.01.2026
- 12:45 Uhr
- Julian Huter
Die Bundesliga-Partie Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen musste wegen tauendem Schnee auf dem Stadiondach abgesagt werden. Nun droht wohl die nächste Absage.
Viele Fans waren am Dienstagabend bereits auf dem Weg ins Volksparkstadion, als eine plötzliche Eilmeldung kam: Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen kann nicht stattfinden. Grund war nicht wie bei zwei Partien am vergangenen Wochenende Kälte, sondern das plötzliche Tauwetter.
Eine große Menge Wasser sammelte sich auf dem Dach des HSV-Stadions - Einsturzgefahr war laut Statikern nicht auszuschließen. Bereits am Wochenende steht nun das nächste Hamburger Heimspiel an, doch das Wetter spielt immer noch nicht mit.
Schnee und Tauwasser bereiten dem Hamburger SV weiterhin Sorgen. Nun wackelt wohl auch die Austragung des nächsten Bundesliga-Spiels im Volkspark-Stadion gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag.
"Es haben sich auch an anderen Stellen des Daches Tauwasser-Ansammlungen und weitere Punktlasten entwickelt, auch aufgrund des nun einsetzenden Regens", erklärte Stadion-Direktor Daniel Nolte beim "NDR".
HSV inspiziert Dach des Volkspark-Stadions
Am Mittwoch will der HSV das Stadion-Dach genauer untersuchen lassen. Danach könne man bessere Auskunft über die Austragung der Partie geben. "Fachstatiker und weitere Experten werden gemeinsam mit uns die Bereiche auf potenzielle Schäden analysieren und bewerten", so Nolte.
Das größte Problem vor dem geplanten Gastspiel der Leverkusener: Unter dem Schnee auf dem Dach des Stadions hatte sich Tauwasser gebildet und dadurch verformte sich der sogenannte "Catwalk", der Laufsteg unter dem Stadiondach. Im Worst-Case-Szenario hätte die Membran des Stadiondaches reißen können und der Catwalk wäre in die Zuschauer gefallen.
Bundesliga: Absage von HSV vs. Leverkusen "unumgänglich"
Daher wäre die kurzfristige Absage zweieinhalb Stunden vor Anpfiff "unumgänglich" gewesen. Tausende Zuschauer standen vor geschlossenen Toren, Leverkusener Anhänger mussten teilweise auf der Autobahn wieder umdrehen.
Die steigenden Temperaturen und der Regen verkomplizieren die Lage im Volkspark-Stadion weiter. Noch hoffen die Verantwortlichen auf eine Lösung bis Samstag: "Wir werden mit Hochdruck daran arbeiten, damit wir zum Heimspiel gegen Gladbach ein spieltaugliches und sicheres Volksparkstadion öffnen können", sagte Nolte.
Ob das Spiel gegen Mönchengladbach stattfinden kann, wird sich erst im Laufe der Woche zeigen - zunächst muss das Wasser abgepumpt und das Stadiondach auf Schäden untersucht werden. Die abgesagte Partie gegen Leverkusen könnte derweil erst Mitte Februar nachgeholt werden - die Werkself ist zuvor in der Champions League und DFB-Pokal im Einsatz.