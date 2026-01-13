Bundesliga am Donnerstag? Deshalb wurde FC Augsburg vs. Union Berlin ungewöhnlich terminiert

Die Bundesliga beendet die Hinrunde 2025/26 mit einer Englischen Woche, in der ausnahmsweise auch am Donnerstag gespielt wird. Warum ist das so? Nach der kurzen Winterpause kehrt die Bundesliga direkt mit einem dichten Spielplan zurück. Nachdem am Wochenende zwei Begegnungen des 16. Spieltags witterungsbedingt abgesagt wurden, folgt nun ohne Unterbrechung die einzige Englische Woche der Saison 2025/26. Auffällig ist dabei, dass die Hinrunde nicht ausschließlich am Dienstag und Mittwoch, sondern ungewöhnlich auch mit einer Partie am Donnerstag abgeschlossen wird.

Am 17. Spieltag treffen der FC Augsburg und Union Berlin im erst 117. Donnerstagsspiel der Bundesliga-Historie aufeinander. Der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Möglich macht diese seltene Terminierung die neue Medienrechte-Vergabe der Bundesliga.

Bundesliga bis 2028/29 einmal pro Saison donnerstags "In der aktuellen Rechteperiode bis 2028/29 ist in den englischen Wochen immer ein Spiel am Donnerstag um 20.30 Uhr vorgesehen" erklärte die DFL im Zuge der im Dezember abgeschlossenen Vergabe der Medienrechte für den neuen vierjährigen Zyklus.

Entsprechend wird es auch in den kommenden Spielzeiten pro Saison ein Bundesliga-Spiel am Donnerstagabend geben. Auf diese Weise kann die DFL ihren TV-Partnern in Englischen Wochen einen zusätzlichen Anstoßtermin anbieten. Wie bisher wird sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch jeweils eine Partie um 18:30 Uhr angepfiffen, die übrigen Begegnungen beginnen um 20:30 Uhr.

