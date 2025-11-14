BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
Bundesliga - Rekordumsatz und Gewinn: Hamburger SV präsentiert Mega-Zahlen
- Veröffentlicht: 14.11.2025
- 11:29 Uhr
- ran.de
Jubel beim Hamburger SV. Der Bundesliga-Aufsteiger präsentiert im Bereich Finanzen bärenstarke Zahlen.
Positive Nachricht für den Hamburger SV. Bereits im Sommer hatte Finanzvorstand Eric Huwer während der Mitgliederversammlung die Schuldenfreiheit des Klubs verkündet, nun hat der Bundesliga-Aufsteiger den vierten positiven Jahresabschluss in Folge verkündet und dabei sogar einen Rekordumsatz verbucht.
Demnach wurde das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Gewinn in Höhe von 4,4 Millionen Euro abgeschlossen, gleichzeitig erzielte der Klub mit 126,5 Millionen Euro den höchsten Umsatz in der über sieben Jahre andauernden Zweitligageschichte.
"Dieses Ergebnis unterstreicht die erfolgreiche Gesamtentwicklung unseres Klubs und stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit“, wird Huwer zitiert.
Im Detail glänzt der HSV dabei mit starken Zahlen. So stehen erstmals in der jüngeren Vereinsgeschichte keine Netto-Verbindlichkeiten mehr zu Buche, stattdessen ein Netto-Vermögen. In insgesamt neun Jahren wurde demnach aus 73,3 Millionen Netto-Verbindlichkeiten ein Vermögen in Höhe von 14 Millionen Euro.
Auch das Eigenkapital beläuft sich inzwischen auf 49,4 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt damit bereits 48,1 Prozent – in den vergangenen zehn Jahren lag diese stets zwischen 22,7 und 30,3 Prozent.
HSV knackt mehrere Rekorde
Aktuell laufen bei dem Klub übrigens nur noch zwei relevante Kredite. 15 Millionen Euro sind noch aus dem Darlehen zur Stadion-Modernisierung im Rahmen der EM 2024 anhängig, dazu wird im Mai 2026 die letzte Rate aus der Fan-Anleihe in Höhe von sechs Millionen Euro fällig.
Warum aber hat der HSV plötzlich derart viel Geld? Die Erträge aus TV-Geldern und Transfers sind vergleichsweise gering (18,5 und 3,8 Millionen Euro), dafür brummt das Geschäft abseits. In Sachen Merchandising, Zuschauer- und VIP-Einnahmen und Veranstaltungen hat der Klub neue Rekorde geknackt.
Der Zuschauerschnitt im Stadion ist hoch wie nie, auch die Sponsoring-Erträge sind gestiegen. Und es geht positiv weiter. In der laufenden Bundesligasaison waren bislang alle Heimspiele ausverkauft.