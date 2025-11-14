Jubel beim Hamburger SV. Der Bundesliga-Aufsteiger präsentiert im Bereich Finanzen bärenstarke Zahlen. Positive Nachricht für den Hamburger SV. Bereits im Sommer hatte Finanzvorstand Eric Huwer während der Mitgliederversammlung die Schuldenfreiheit des Klubs verkündet, nun hat der Bundesliga-Aufsteiger den vierten positiven Jahresabschluss in Folge verkündet und dabei sogar einen Rekordumsatz verbucht. Demnach wurde das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Gewinn in Höhe von 4,4 Millionen Euro abgeschlossen, gleichzeitig erzielte der Klub mit 126,5 Millionen Euro den höchsten Umsatz in der über sieben Jahre andauernden Zweitligageschichte.

"Dieses Ergebnis unterstreicht die erfolgreiche Gesamtentwicklung unseres Klubs und stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit“, wird Huwer zitiert. Im Detail glänzt der HSV dabei mit starken Zahlen. So stehen erstmals in der jüngeren Vereinsgeschichte keine Netto-Verbindlichkeiten mehr zu Buche, stattdessen ein Netto-Vermögen. In insgesamt neun Jahren wurde demnach aus 73,3 Millionen Netto-Verbindlichkeiten ein Vermögen in Höhe von 14 Millionen Euro. Keine Länderspiele: Nächster Rückschlag für HSV-Kapitän Auch das Eigenkapital beläuft sich inzwischen auf 49,4 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt damit bereits 48,1 Prozent – in den vergangenen zehn Jahren lag diese stets zwischen 22,7 und 30,3 Prozent.

