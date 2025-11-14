Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN

Bundesliga - Rekordumsatz und Gewinn: Hamburger SV präsentiert Mega-Zahlen

  • Veröffentlicht: 14.11.2025
  • 11:29 Uhr
  • ran.de

Jubel beim Hamburger SV. Der Bundesliga-Aufsteiger präsentiert im Bereich Finanzen bärenstarke Zahlen.

Positive Nachricht für den Hamburger SV. Bereits im Sommer hatte Finanzvorstand Eric Huwer während der Mitgliederversammlung die Schuldenfreiheit des Klubs verkündet, nun hat der Bundesliga-Aufsteiger den vierten positiven Jahresabschluss in Folge verkündet und dabei sogar einen Rekordumsatz verbucht.

Demnach wurde das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Gewinn in Höhe von 4,4 Millionen Euro abgeschlossen, gleichzeitig erzielte der Klub mit 126,5 Millionen Euro den höchsten Umsatz in der über sieben Jahre andauernden Zweitligageschichte.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige

"Dieses Ergebnis unterstreicht die erfolgreiche Gesamtentwicklung unseres Klubs und stärkt unsere finanzielle Handlungsfähigkeit“, wird Huwer zitiert.

Im Detail glänzt der HSV dabei mit starken Zahlen. So stehen erstmals in der jüngeren Vereinsgeschichte keine Netto-Verbindlichkeiten mehr zu Buche, stattdessen ein Netto-Vermögen. In insgesamt neun Jahren wurde demnach aus 73,3 Millionen Netto-Verbindlichkeiten ein Vermögen in Höhe von 14 Millionen Euro.

Auch das Eigenkapital beläuft sich inzwischen auf 49,4 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote beträgt damit bereits 48,1 Prozent – in den vergangenen zehn Jahren lag diese stets zwischen 22,7 und 30,3 Prozent.

Anzeige

Hamburger SV: Traumhochzeit bei Daniel Peretz

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HSV knackt mehrere Rekorde

Aktuell laufen bei dem Klub übrigens nur noch zwei relevante Kredite. 15 Millionen Euro sind noch aus dem Darlehen zur Stadion-Modernisierung im Rahmen der EM 2024 anhängig, dazu wird im Mai 2026 die letzte Rate aus der Fan-Anleihe in Höhe von sechs Millionen Euro fällig.

Warum aber hat der HSV plötzlich derart viel Geld? Die Erträge aus TV-Geldern und Transfers sind vergleichsweise gering (18,5 und 3,8 Millionen Euro), dafür brummt das Geschäft abseits. In Sachen Merchandising, Zuschauer- und VIP-Einnahmen und Veranstaltungen hat der Klub neue Rekorde geknackt.

Der Zuschauerschnitt im Stadion ist hoch wie nie, auch die Sponsoring-Erträge sind gestiegen. Und es geht positiv weiter. In der laufenden Bundesligasaison waren bislang alle Heimspiele ausverkauft.

Mehr News und Videos zum Fußball
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

Karl vor U21-Debüt im Stress: "Muss Prüfung nachschreiben"

  • 14.11.2025
  • 13:21 Uhr
Mbappé verpasst das letzte WM-Quali-Spiel
News

Verletzter Mbappé verpasst letztes Qualifikationsspiel

  • 14.11.2025
  • 13:13 Uhr
Werder will offenbar Klubanteile verkaufen
News

Werder für weitere Anteilsverkäufe offen

  • 14.11.2025
  • 13:00 Uhr
Scheller hat bei der WM zwei Spiele bestritten
News

U17 für den Rest der WM ohne Scheller

  • 14.11.2025
  • 12:57 Uhr
2246567968
News

Rotsünder Ronaldo: Sperre für WM droht

  • 14.11.2025
  • 12:54 Uhr
Jeltsch Karl
News

Jeltsch schwärmt von Karl: "Richtig geiler Zocker"

  • 14.11.2025
  • 12:41 Uhr
Upamecano
News

Upamecano bald weg? Das wären Bayerns Alternativen

  • 14.11.2025
  • 11:59 Uhr
Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

DFB plant Hammer-Test vor WM 2026

  • 14.11.2025
  • 11:58 Uhr
Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Geht's uns wie Italien? So real ist die Gefahr

  • 14.11.2025
  • 11:49 Uhr
Luis Rubiales stellt in Madrid sein Buch vor
News

Rubiales bei Buchvorstellung mit Eiern beworfen

  • 14.11.2025
  • 11:17 Uhr