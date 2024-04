Harry Kane: Drei Kinder des Bayern-Stars bei Autounfall verletzt

Anzeige

Bei einem Autounfall in der Nähe von München verletzten sich am Montag acht Personen. Darunter sollen auch drei der vier Kinder von Harry Kane sein.

Schocknachricht für Harry Kane. Während der Bayern-Star am Montagabend in London landete, um sich auf die Champions-League-Partie gegen den FC Arsenal vorzubereiten, kam es in der Nähe von München zu einem Verkehrsunfall.

Dabei sollen auch drei Kinder von Harry Kane verletzt worden sein. Eine 20-jährige Autofahrerin kollidierte laut Angaben der Polizei Bayern beim Abbiegen auf den Zubringer zur A95 mit einem Mercedes, in dem sich auch Harry Kanes Kinder Ivy (7), Vivienne (5) und Louis (3) befunden haben sollen, wie die "Bild" berichtet.

Das Auto der Unfallverursacherin stieß mit einem weiteren Wagen zusammen. Insgesamt wurden acht Personen leicht verletzt. Sie wurden unter anderem mit Hubschrauber und Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.