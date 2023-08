Haben die Bayern nun ein Angebot abgegeben? Nimmt Tottenham jenes Angebot an? Welche neue Forderung der Spurs gibt es heute? Sucht Harry Kanes Frau wirklich schon nach Häusern in Grünwald? Täglich gibt es neue Wasserstandsmeldungen zum Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Die einen gehaltvoll, die anderen eher weniger.

Aus sportlicher Sicht jedoch sieht das anders aus. Dass der FC Bayern in der vergangenen Saison bis in die Schlussminuten des 34. Spieltags um die Meisterschaft zittern musste und es letztlich nur schaffte, weil Borussia Dortmund an sich selbst scheiterte, lag vor allem an einer Tatsache: Dem seit der Verletzung von Eric Maxim Choupo-Moting fehlenden Mittelstürmer.

Jetzt ist also einer der besten Mittelstürmer der Welt verfügbar, er ist willig zum FC Bayern zu gehen und der Rekordmeister hat zweifelsohne die finanziellen Mittel, so einen Transfer zu stemmen. Will man an der Säbener Straße jetzt wirklich noch ein paar Millionen sparen und riskieren, am Ende leer auszugehen und vom gleichen Problem der vergangenen Saison heimgesucht werden?

Berichten zufolge will Kane zwar spätestens im Sommer 2024 kommen, aber was wenn sich die Meinung der Familie Kane ändert? In einem Jahr kann eine Menge passieren.