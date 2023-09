Dank Dinkci: Heidenheim mit historischem Sieg gegen Werder in Schmidts Rekordspiel

Anzeige

Aufsteiger Heidenheim konnte sich am 4. Spieltag der Bundesliga mit 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen behaupten und damit den ersten Sieg in Deutschlands Fußball-Oberhaus einfahren.

Der 1. FC Heidenheim hat beim Rekordspiel von Trainer Frank Schmidt Historisches geleistet.

Der Neuling holte beim 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen dank Eren Dinkci seinen ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga. Schmidt löste am Sonntag die Freiburger Trainerikone Volker Finke als dienstältesten Coach im deutschen Profifußball ab.

Und er erlebte an seinem 5844. Arbeitstag einen super Start seines Teams. Bereits in der fünften Minute erzielte Tim Kleindienst vor 15.000 Zuschauern per Handelfmeter die Führung.

Ausgerechnet dem von Werder ausgeliehenen Dinkci gelang das 2:0 (44.). Bremen verkürzte durch den eingewechselten Marvin Duksch (49.), der einen Strafstoß erst vergab, im Nachsetzen per Kopf aber traf. Mitchell Weiser (63.) glich aus, ehe erneut der 21 Jahre alte Dinkci (68.) und Jan-Niklas Beste (76.) eiskalt zuschlugen.