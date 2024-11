Bundesliga: FC St. Pauli siegt im Abstiegskampf gegen TSG Hoffenheim

Der Aufsteiger FC St. Pauli hat im Bundesliga-Abstiegskampf einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Hamburger gewannen am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim mit 2:0 (1:0). Durch den Dreier zog der Kiezklub in der Tabelle an den Kraichgauern dank der besseren Tordifferenz vorbei.