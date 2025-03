Der VfB Stuttgart verpasst den Dreier bei Holstein Kiel. Dabei verspielen die Schwaben eine Führung, retten aber in Unterzahl zumindest einen Punkt.

Kein Ende der schwäbischen Schwächephase: Der VfB Stuttgart droht mehr und mehr den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu verlieren. Auch beim Abstiegskandidaten Holstein Kiel kam der Vizemeister nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und verpasste erneut den 800. Bundesligasieg in der Vereinshistorie. In Unterzahl bewiesen die Stuttgarter aber große Moral.

Jamie Leweling (15.) brachte den ersatzgeschwächten VfB sehenswert in Führung, Ermedin Demirovic (55.) traf nach dem Seitenwechsel. Dem bestens aufgelegten Steven Skrzybski, der in der zweiten Hälfte nur neun Sekunden für sein Tor benötigte, gelang für die Kieler ein Doppelpack (30./46.). VfB-Verteidiger Leonidas Stergiou sah nach einer Notbremse die Rote Karte (52.).

"Wenn man aufs blanke Ergebnis guckt, ist man ein Stück weit enttäuscht. Aber wenn man auf die Leistung guckt, kann man schon stolz sein", sagte Kiels Doppeltorschütze Steven Skrzybski, "wir haben noch ein paar Spiele, wir brauchen vor allem gute Leistungen, um überhaupt in die Lage zu kommen, Ergebnisse erzielen zu können."

Den Stuttgartern, denen in einer wichtigen Saisonphase etwas die Luft auszugehen scheint, gelang damit nur ein Sieg in der vergangenen sieben Bundesligaspielen. Kiel hingegen muss sich nach dem Remis gegen einen geschwächten Gegner über einen verpassten Befreiungsschlag im Tabellenkeller ärgern.