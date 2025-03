Nach einer inspirationslosen Leistung unterliegt Borussia Dortmund defensivstarken Augsburgern völlig verdient mit 0:1. Die BVB-Stars in der Einzelkritik. Von Carolin Blüchel Der FC Augsburg bleibt in der Bundesliga auch im neunten Spiel in Folge ungeschlagen und rückt Borussia Dortmund damit in der Tabelle auf die Pelle. Die Dortmunder hatten zwar beim 0:1 über weite Strecken mehr vom Spiel. Das Eckenverhältnis von 12:2 ist sinnbildlich dafür. Das große Offensiv-Feuerwerk war es dennoch nicht, da Augsburg diszipliniert und sicher verteidigt. Für einen Punktgewinn fehlte es dem BVB an Ideen und Durchschlagskraft. Nun sind beide Teams im Tabellen-Mittelfeld punktgleich. ran hat die Spieler des BVB benotet.

Gregor Kobel Hat in der Anfangsphase nichts zu tun, weil sich der FC Augsburg komplett aufs Verteidigen konzentriert. Das Gegentor durch Gouweleeuw fällt nach einem Freistoß von Wolf aus dem Nichts. Während die Hintermannschaft des BVB kollektiv schläft, ist für Kobel nichts zu machen. ran-Note: 3

Yan Couto Bekommt seinen zweiten Startelf-Einsatz in Folge und ersetzt Ryerson. Ist regelmäßig zu weit weg von seinem Gegenspieler, beißt sich aber rein, bleibt dabei jedoch glücklos. Auch offensiv geht über seine rechte Seite gar nichts. Muss in der 62. Minute für Ryerson weichen. ran-Note: 5

Emre Can Fällt kaum auf. Kann auch in der besseren Anfangsphase keine Akzente in der Spieleröffnung setzen. Agiert eher unglücklich, als er nach einer Groß-Ecke Bensebaini beim Kopfball in aussichtsreicher Position stört (19. Minute). Schaut beim 0:1 nur zu. Bleibt auch danach unauffällig, ohne sich große Fehler zu leisten. Bewahrt den BVB in der Nachspielzeit vor einem Kontergegentor. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Strahlt anfangs Souveränität und Ruhe aus. Beweist da immer wieder ein gutes Auge in der Spieleröffnung, wobei er in der Regel Gittens auf der linken Seite sucht. Nach dem Rückstand ideenlos. In der zweiten Halbzeit nach einer Gittens-Flanke mit einer traumhaften Kopfball-Ablage auf Brandt, der aber leider im Abseits steht. Treibt seine Mannschaft fortan aber mehr nach vorne. ran-Note: 3

Ramy Bensebaini Startet für den verletzten Svensson. Harmoniert in der Anfangsphase ordentlich mit Gittens. Jeder Angriff der Dortmunder läuft über ihre linke Seite. Hat in der 19. Minute nach Ecke Groß per Kopf eine gute Möglichkeit, wird dabei aber von Can irritiert. Taucht danach ab und muss zur 62. Minute für Beier raus. ran-Note: 4

Salih Özcan Ersetzt Sabitzer, der eine Pause bekommen soll. Setzt seine starke Physis ein, geht dabei auch mal rabiater zur Sache. Kann dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken. Beim 0:1 wie die komplette Dortmunder Mannschaft im Tiefschlaf. Sein Abschluss an der Strafraumgrenze in zentraler Position (29.) wird geblockt. Hat großes Glück, dass sein Eigentor nach minutenlanger Unterbrechung wegen einer durchaus fragwürdigen Abseitsstellung nicht zählt. ran-Note: 5

Pascal Groß Die Körpersprache stimmt, der Rest weniger. Will dominant auftreten, erlaubt sich dabei auch vereinzelt technische Fehler. Seine Ecken (schon sieben nach einer halben Stunde) verlaufen größtenteils völlig im Sande. Im Spiel nach vorne fehlen ihm die Ideen. Immerhin hängt er sich rein und raunzt auch mal einen Mitspieler an, um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen. Seine kurze Ecke nach der Pause führt nur wegen ein paar Zentimetern nicht zum Erfolg. Macht in der 75. Minute Platz für Sabitzer. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Ein Torschuss in der Anfangsphase, der weit am Ziel vorbeigeht. Hat aber ansonsten über weite Strecken überhaupt keine Bindung zum Spiel, weil Dortmund fast ausschließlich über die linke Seite kommt. Hat vor der Pause eine gute Aktion, die Brandt aber nicht vollenden kann. Auch nach der Pause versanden und verunglücken seine Flanken, auch wenn er zwischendurch auf links spielt. In der Schlussphase deutlich auffälliger, doch der Knoten will einfach nicht aufgehen. ran-Note: 4

Julian Brandt Beweist einmal mehr, warum er zuletzt nicht unumstritten war. Läuft 20 Minuten lang planlos über den Platz. Auch er schläft beim Gegentor. Nach einer halben Stunde mit der ersten sehenswerten Aktion mit einem Pass in die Tiefe auf Guirassy, der jedoch zu Fall kommt. Gefühlt ist diese Aktion ein kleiner Weckruf für ihn. Seine Flanke von links (35.) geht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Steht nach einer kurzen Ecke und Kopfballverlängerung von Schlotterbeck im Fünfer goldrichtig, sein Abstauber-Treffer wird wegen hauchdünnem Abseits aberkannt. ran-Note: 3

Jamie Gittens Auch im achten Spiel in Folge ohne Torerfolg. Den Willen kann man ihm aber nicht absprechen. Ist offensiv der auffälligste Dortmunder. Nahezu jeder Angriff geht über seine linke Seite. Holt trotzdem Ecken im zweitstelligen Bereich heraus. Seine Traumflanke führt nur wegen Brandts knapper Abseitsstellung nicht zum Ausgleich. Wird in der 75. Minute für Duranville ausgewechselt. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Hat lange Zeit überhaupt keinen Auftrag. Bekommt aber auch keine Bälle. Fällt beim Gegentor durch schlechtes Stellungsspiel auf. Hat in der 71. Minute den Ausgleich auf dem Kopf, der Ball geht aus fünf Metern aber deutlich über die Latte. Normalerweise macht er den. In der Schlussphase dann mit mehr Präsenz. Fälscht in der Nachspielzeit einen Sabitzer-Schuss unglücklich ab. ran-Note: 4

