Fußball
2. Bundesliga: Schalke 04 und Offensivstar einigen sich auf Vertragsauflösung
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 10:42 Uhr
Der FC Schalke 04 und Offensivspieler Amin Younes gehen künftig getrennte Wege. Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.
Der FC Schalke 04 geht ohne Offensivspieler Amin Younes in die Zukunft. Wie der Tabellenführer der 2. Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, wurde der Vertrag des 32-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.
"Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird", erklärte Sportvorstand Frank Baumann. "Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offenen Wintertransferfenster bieten, zu nutzen."
Younes erklärte, er sei "sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte". Er wünsche "dem Verein für die verbleibenden Spiele der Saison sowie für die Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg".
Younes ohne Perspektive unter Muslic
Younes, der achtmal für die deutsche Nationalmannschaft auflief und 2017 mit dem DFB-Team den Confed-Cup gewann, spielte seit Sommer 2024 für die "Königsblauen". In seinem ersten Jahr auf Schalke kam Younes noch auf regelmäßige Einsatzzeiten, unter dem neuen Trainer Miron Muslic spielt er in der laufenden Saison aber keine Rolle.
Damit bleibt es bei insgesamt 31 Pflichtspielen, die der Offensivspieler im Trikot der Schalker absolvierte.