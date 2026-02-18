Der FC Schalke 04 und Offensivspieler Amin Younes gehen künftig getrennte Wege. Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung.

Der FC Schalke 04 geht ohne Offensivspieler Amin Younes in die Zukunft. Wie der Tabellenführer der 2. Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, wurde der Vertrag des 32-Jährigen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

"Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird", erklärte Sportvorstand Frank Baumann. "Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offenen Wintertransferfenster bieten, zu nutzen."