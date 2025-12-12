HSV hat in Hoffenheim ein "Heimspiel" - bis zu 15.000 Fans reisen mit

Auch wenn dem Hamburger SV am Samstag ein Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim bevorsteht, dürften die HSV-Fans in der Überzahl sein.

von Oliver Jensen

Der Hamburger SV ist vor allem in den Heimspielen stark. 13 der 15 Punkte in der laufenden Saison wurden vor den eigenen Fans geholt.

Umso erfreulicher aus Sicht des Aufsteigers, dass sie in dieser Saison gefühlt ein 18. Heimspiel haben - und zwar am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15:30 Uhr im Liveticker auf ran).

Der HSV erwartet für das Auswärtsspiel 12.000 bis 15.000 mitreisende Fans. Um das einmal einzuordnen: Das Stadion der TSG fasst 30.150 Zuschauer. Der Zuschauerschnitt in der laufenden Saison liegt bei 26.841. Es ist also davon auszugehen, dass mehr HSV-Fans als Hoffenheim-Anhänger in der Arena sein werden.