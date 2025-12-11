- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Aus für den "Kölner Keller": Umzug im Sommer 2027

Das Aus für den "Kölner Keller" ist besiegelt. Im Sommer 2027 werden die Video-Assistenten der Bundesliga und der 2. Liga ihre neue Heimat am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main beziehen.

Die gemeinsame Entscheidung des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Der Umzug an sich war seit langer Zeit geplant. Ziel ist laut DFB die "weitere Steigerung der Effizienz, Professionalität und Transparenz rund um den VAR".

Seit 2017 befindet sich das Video-Assist-Center (VAC) in Köln-Deutz. Die Räume umfassen eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern und sind mit zehn VAR-Stationen bestückt.

In Frankfurt soll sich die genutzte Fläche auf mehr als 600 Quadratmeter vergrößern. Neben einer Aufstockung der Stationen werden auch Arbeits- und Besucherräume eingeplant. Vor der offiziellen Inbetriebnahme ist ab der Rückrunde der Saison 2026/27 ein Testbetrieb vorgesehen.

Das Wichtigste zur Bundesliga

"Mit dem Umzug von Köln an den DFB-Campus wird eine vor langer Zeit geplante Idee in die Tat umgesetzt. Endlich mehr Raum, mehr Einsatz- und Schulungsmöglichkeiten, deutlich mehr Transparenz, um nur die wichtigsten Dinge zu nennen", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann: "Gleichzeitig werten wir mit dem Umzug den DFB-Campus auf und schaffen Möglichkeiten für Besucher, sich einen eigenen Eindruck von der Arbeit der Video-Assistentinnen und -Assistenten zu machen. Der VAR kommt vom Keller ans Tageslicht."

