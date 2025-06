HSV: Stürmer-Duo unter Bobachtung - steht der Selke-Ersatz bereits auf der Liste?

Ein Abgang von Davie Selke bahnt sich immer weiter an. Deswegen hat der HSV wohl bereits ein Stürmer-Duo auf der Liste.

In Nicolai Remberg konnte der Hamburger SV bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison festmachen. Er soll das Mittelfeld des Nordklubs verstärken. Das ist aber erst der Auftakt der Transferaktivitäten. Auch im Sturm will der HSV nachbessern - Davie Selke steht vor einem Abgang bei den Rothosen.

Dabei hat die sportliche Führung um Stefan Kuntz und Claus Costa laut "Bild" zwei Spieler auf dem Radar. Laut dem Bericht sucht man dabei aber keinen Stürmer, der Robert Glatzel ähnelt. Stattdessen soll ein wendiger, schneller Torjäger kommen, der Glatzel in der Bundesliga ergänzt.

Die beiden gehandelten Spieler sollen Rayan Philippe und Ibrahim Diabate sein. Ersterer konnte in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam machen, Diabate spielt in Schweden beim Göteborger Klub GAIS.

Philippe ist in der Hamburger Führungsetage bestens bekannt - in der abgelaufenen Saison netzte er gegen den HSV dreimal. Insgesamt erzielte der Franzose 13 Tore und hielt Eintracht Braunschweig damit fast alleine in der Klasse.