Rückschlag für Inter Mailand im Kampf um die italienische Meisterschaft. Gegen Atalanta gelingt dem Tabellenführer kein Sieg.

Inter Mailand hat im Kampf um die Meisterschaft in der italienischen Serie A erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale AC kam die Mannschaft von Trainer Christian Chivu gegen Atalanta Bergamo nur zu einem 1:1 (1:0) und verpasste es, ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zu festigen. Am Sonntag kann die AC Mailand bei Lazio Rom ihren Rückstand auf fünf Punkte verkürzen.