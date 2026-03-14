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Fußball

Serie A: Nächster Dämpfer für Inter Mailand im Meisterrennen

  • Aktualisiert: 14.03.2026
  • 17:20 Uhr
  • SID

Rückschlag für Inter Mailand im Kampf um die italienische Meisterschaft. Gegen Atalanta gelingt dem Tabellenführer kein Sieg.

Inter Mailand hat im Kampf um die Meisterschaft in der italienischen Serie A erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Eine Woche nach der schmerzhaften Niederlage im Derby della Madonnina gegen Stadtrivale AC kam die Mannschaft von Trainer Christian Chivu gegen Atalanta Bergamo nur zu einem 1:1 (1:0) und verpasste es, ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zu festigen. Am Sonntag kann die AC Mailand bei Lazio Rom ihren Rückstand auf fünf Punkte verkürzen.

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Rückschlag für Inter Mailand

Pio Esposito (26.) hatte die Mailänder, bei denen Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf stand, in Führung gebracht. Nikola Krstovic (82.) gelang der umstrittene Ausgleich für Bergamo. Inter hatte im Vorfeld des Treffers ein Foulspiel moniert, Trainer Chivu musste nach heftigen Beschwerden mit Gelb-Rot auf die Tribüne.

Am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) ist Atalanta im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern zu Gast, nach dem 1:6 im Hinspiel sind die Aussichten auf ein Weiterkommen jedoch minimal.

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