Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

In Heidenheim: Nächster Dämpfer für Eintracht Frankfurt

  • Aktualisiert: 01.11.2025
  • 17:53 Uhr
  • SID

Eintracht Frankfurt hat nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Die ambitionierte Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller kam in der Bundesliga bei Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim trotz klarer Überlegenheit nicht über ein mageres 1:1 (0:1) hinaus.

Für die Hessen war es auch mit Blick auf das wichtige Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr) bei der SSC Neapel ein Stimmungsdämpfer.

Budu Siwsiwadse brachte den FCH, der bislang in fünf Pflichtspielen noch keinen Punkt gegen die Eintracht geholt hatte, in der 32. Minute in Führung. Rasmus Kristensen (55.) glich aus.

Anzeige
Anzeige

Heidenheim trotz Sieges weiter im Tabellenkeller

Für das Team von Trainer Frank Schmidt bleibt die Lage im Abstiegskampf prekär.

Am kommenden Samstag ist der FCH in Leverkusen gefordert, auf die Eintracht wartet am Sonntag das Derby gegen Mainz. Um nach oben nicht den Anschluss zu verlieren, stehen die Frankfurter in der Pflicht.

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Toppmöller verzichtete in der Startelf auf Torjäger Jonathan Burkardt. Dafür bekam Elye Wahi eine Chance. Die Eintracht kontrollierte zu Beginn das Geschehen.

Doch mehr Entschlossenheit, wie von Schmidt nach der Pokalniederlage gegen den Hamburger SV gefordert, zeigte zunächst der Gastgeber.

Die Eintracht tat sich dagegen schwer, Chancen zu kreieren. Zu allem Überfluss musste Can Uzun schon früh raus. Der Jungstar verletzte sich offenbar am linken hinteren Oberschenkel. Für Uzun kam Mario Götze. Und der war noch gar nicht richtig auf dem Platz, da stand es 0:1.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Honsak und Ibrahimovic mit starker Torvorbereitung

Mathias Honsak und vor allem Arijon Ibrahimovic bereiteten den Treffer für Siwsiwadse glänzend vor. Die überlegene Eintracht agierte gegen leidenschaftlich verteidigende Heidenheimer dagegen zu umständlich. So blieb es bei einer einzigen Möglichkeit durch Wahi kurz vor der Pause.

BVB-Spiel schockiert Fans: "Gruselkick!"

Nach dem Wechsel legte die Eintracht vehement los. Ellyes Skhiri hatte mit einem Kopfball an die Latte jedoch Pech.

Die Gäste erhöhten nun den Druck und wurden schnell belohnt, als Kristensen eine Flanke von Nathaniel Brown überlegt einköpfte. Die Eintracht blieb dran, Toppmöller brachte nach gut einer Stunde Burkhardt. Heidenheim lauerte auf Konter.

News und Videos zur Bundesliga
Auch Schalker waren involviert
News

Am Kölner Bahnhof: Schlägerei zwischen Schalkern und BVB-Fans

  • 01.11.2025
  • 19:27 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Halbzeit 3:0

  • 01.11.2025
  • 19:17 Uhr
Lennart KarlUpdate
News

FC Bayern: Abwerbeversuch aus England bei Lennart Karl?

  • 01.11.2025
  • 19:05 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 01.11.2025
  • 18:23 Uhr
imago images 1068227727
News

Mini-Dämpfer: Karl bekommt Kompany-Einlauf

  • 01.11.2025
  • 18:18 Uhr
Sandro Wagner
News

Kommentar: Das Experiment Sandro Wagner ist gescheitert

  • 01.11.2025
  • 18:16 Uhr
Zukunft offen: Eugen Polanski
News

Schröder lässt Polanski-Zukunft weiter offen

  • 01.11.2025
  • 18:12 Uhr
Widmer (r.) im Zweikampf mit Stage
News

Erster Heim-Punkt – doch Mainz lässt den Sieg liegen

  • 01.11.2025
  • 17:52 Uhr
Freiburgs Adamu im Zweikampf
News

VAR-Wirrwarr bei Union: Freiburgs Sieglos-Serie geht weiter

  • 01.11.2025
  • 17:52 Uhr
Haris Tabakovic trifft zum 2:0 gegen St. Pauli
News

Fans atmen auf: Gladbach feiert Statement-Sieg

  • 01.11.2025
  • 17:45 Uhr