Die Staatsanwaltschaft München I hat ihr Verfahren gegen den früheren Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng nach mehr als fünf Jahren eingestellt.

Dem ehemaligen Profi von Bayern München wurde unter anderem Körperverletzung an seiner früheren Freundin Kasia L. vorgeworfen. Die Ermittlungen seien nach dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" (In dubio pro reo) fallengelassen worden, hieß es in einer Stellungnahme der Behörde, "da ein Tatnachweis nicht zu führen war".